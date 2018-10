Eddie Hearn | ' Fury può battere Wilder? Solo se lo annoia fino a farlo dormire'

Blastingnews

(Di domenica 14 ottobre 2018) Mancano meno di due mesi all'atteso match valido per il titolo mondiale versione WBC VIDEO tra Deontaye Tysone c'è un'isola che sogna di diventare il regno incontrastato dei pesi massimi. Seriuscisse nell'impresa diil campione riconquistando un titolo mondiale, l'eventuale match di riunificazione vedrebbe protagonisti due pugili britannici. Eppure siamo convinti che il promoter di Anthony Joshua,, non faccia il tifo per il suo connazionale Tysone ci sono almeno un paio di evidenti motivazioni. In caso di vittoria contro ogni pronostico, l'ex campione riconquisterebbe il titolo in casa del rivale, accettando una sfida alla quale Joshua non si è ancora sottoposto e sarebbe certamente un colpaccio per il cosiddetto 'Gypsy King', un'impresa alla 'cinderella man' per un pugile che, non dimentichiamolo, è stato oltre due anni e mezzo lontano da ...