Ecco il cambiamento del nuovo governo | aumentano i voli blu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Sarà pure ungialloverde, ma isono sempre blu. E non sono cambiati. Anzi, nei primi quattro mesi di esecutivo, il ricorso ad aerei di Stato non ha subito alcun "taglio" rispetto al passato. Per oltre trenta volte, il 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare ha spiccato il volo. Da giugno a settembre, la lista, consultabile sul sito del, annovera sul podio Matteo Salvini (che però non si è mai abbandonato al populismo anti casta dei grillini) con sette viaggi. Segue il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, con sei; due per il titolare del dicastero dell'Economia Giovanni Tria, uno per l'omologo agli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il quale evidentemente ha meno impegni di quanto fosse prevedibile. Nella lista non figurano i viaggi compiuti dal premier Conte, ma soltanto perché la legge non lo prevede. In totale, compresi gli scali, 33di Stato per i politici ...