Ecco come la Cina spinge sulle tecnologie nel lavoro

Arriva Dolfi : sembra una saponetta ma è una lavatrice da viaggio. Ecco come funziona : Si chiama Dolfi e a vederla sembra una saponetta. Ed è anche leggera (pesa 300 grammi) silenziosa e a basso consumo energetico. È stata lanciata da poco e ne stanno parlando tutti perché è una vera rivoluzione. Una svolta, chiamiamola pure così. Dolfi è una lavatrice portatile nata dall’idea di una startup tedesca nel 2015 che si è fatta conoscere tramite il sito di crowdfunding Indiegogo e lì, in pochissimo tempo, ha raggiunto il budget ...

Solo 29 milioni di account di Facebook violati : Ecco come controllare se si è fra loro : Stando a quanto reso noto dal team di Facebook, i dati rubati lo scorso mese riguardano circa 29 milioni di account. ecco tutti i dettagli L'articolo Solo 29 milioni di account di Facebook violati: ecco come controllare se si è fra loro proviene da TuttoAndroid.

Milano. Ecco come sarà la Bovisa nel 2030 : Nella sede del Politecnico di via Candiani 72 l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e il rettore del Politecnico Ferruccio Resta hanno

WhatsApp - qualcuno spia le nostre chat? Ecco come fanno gli stalker : ... qualcuno spia le nostre chat? Ecco l'app degli stalker Foto Webnews WhatsApp, qualcuno spia le nostre chat? Ecco come fanno gli stalker WhatsApp è tra i social più utilizzati e amati al mondo, al ...

Il Football NFL su DAZN : Ecco come vedere gli incontri gratis : Non c’è solo il calcio nell’offerta multipiattaforma predisposta da DAZN. La Tv in streaming del Gruppo Perform dedica infatti grande attenzione anche agli sport americani con un palinsesto davvero ricco comprendente numerosi eventi da non perdere. Sono infatti previsti in diretta almeno 4 match NFL alla settimana di Regular Season con commento in italiano. come […] L'articolo Il Football NFL su DAZN: ecco come vedere gli ...

Empoli - Ecco come sarà il nuovo Castellani : E’ stato sottoscritto a Milano l’accordo tra l’Empoli Football Club e la Pessina Costruzioni per la riqualificazione dello stadio ‘Carlo Castellani’. A sottoscriverlo il presidente della Pessina, Massimo Pessina, con l’amministratore delegato Guido Stefanelli e la vicepresidente di Empoli FC, Rebecca Corsi, con l’amministratore delegato Francesco Ghelfi. E’ quanto si legge in una nota che ...

Bari-Turris su DAZN : Ecco come fare per vedere la gara gratis : In attesa del ritorno della Serie A previsto la prossima settimana con il clou del derby di Milano, calciofili e appassionati di sport non avranno tempo per annoiarsi. Domenica è infatti in programma una gara che potrebbe dare risvolti interessanti: Bari-Turris, in programma allo Stadio San Nicola di Bari. I “galletti”, dopo le ultime vicende […] L'articolo Bari-Turris su DAZN: ecco come fare per vedere la gara gratis è stato ...

Inter - Moratti : 'Cessione Ibrahimovic? Ecco come è andata' : Queste le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a margine dell'evento Festival dello Sport di Trento: 'Un mese prima ci fu un pranzo a Barcellona tra me e il presidente del Barcellona e mi chiese di Ibrahimovic. Gli dissi che era un centravanti stupendo che ci aveva vinto degli ...

Poco Launcher disponibile per tutti gli Android. Ecco come installarlo : Il nuovo Pocophone F1 di Xiaomi ha fatto il suo debutto sul mercato degli smartphone qualche mese fa e ora torna agli onori della cronaca con il rilascio del suo luancher che avevamo visto differenziarsi e non di Poco rispetto a quello che solitamente viene utilizzato dagli utenti nei device dell'azienda cinese. Il Poco Launcher ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto dei soccorritori - “Ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto del soccorritore - “Ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

Quando lo spread sale i mutui costano di più? Ecco come stanno le cose : Indica un netto calo di fiducia da parte degli investitori internazionali nei confronti della nostra economia. Ma incide o non incide sul costo del mutuo? Crescita dello spread e interessi sul mutuo ...

Venezia - Walter Zenga ribalta la squadra : Ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Rilancio di Alitalia - Ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di Maio - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...