ECCELLENZA LUCANA | IL REAL SENISE PERDE DI MISURA CON IL MONTESCAGLIOSO

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE PERDE DI MISURA CON IL MONTE SCAGLIOSO : SENISE - Con un gol segnato al diciassettesimo della ripresa, il MONTE SCAGLIOSO espugna il Giambattista Rossi di SENISE battendo di MISURA il REAL SENISE di De Pascale. Per la cronaca parte bene il REAL SENISE che al settimo si rende pericoloso con una conclusione di Ciuccio ben servito da Picaro ma la sfera termina sopra la traversa. Al 16 , è Lavecchia che impegna ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE CALA IL POKER A POMARICO : POMARICO Continua il momento positivo del REAL SENISE che al comunale di POMARICO travolge con un sonoro quattro a zero Il POMARICO di D'Angelo. Per la cronaca parte col piede giusto la squadra sinnica che si rende pericolosa prima al 4 con una punizione di Giannuzzi che termina di poco a lato dalla porta difesa da Pentimone, e al 9 con un tiro di ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE SUPERA LA MURESE E SÌ PORTA A UN PUNTO DALLA VETTA : Per la cronaca sono i SENISE si a partire col piede giusto, infatti al 2 minuto é Tuzio a provare la conclusione che termina di poco fuori DALLA PORTA di Damiano. Passano pochi minuti e il REAL ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE TRAVOLGE DI FORZA IL MOLITERNO : SENISE Finisce quattro a due Il match che vedeva difronte al Giambattista Rossi il REAL SENISE di De Pascale e il MOLITERNO di Albano. Per la cronaca dopo una fase di studio da parte delle due formazioni sono i SENISEsi a rompere il ghiaccio. Correva Il 23 del primo tempo quando Ciuccio viene atterrato in area di rigore Moliternese per l'...