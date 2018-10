ECCELLENZA LUCANA | IL REAL SENISE PERDE DI MISURA CON IL MONTE SCAGLIOSO

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE CALA IL POKER A POMARICO : POMARICO Continua il momento positivo del REAL SENISE che al comunale di POMARICO travolge con un sonoro quattro a zero Il POMARICO di D'Angelo. Per la cronaca parte col piede giusto la squadra sinnica che si rende pericolosa prima al 4 con una punizione di Giannuzzi che termina di poco a lato dalla porta difesa da Pentimone, e al 9 con un tiro di ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE SUPERA LA MURESE E SÌ PORTA A UN PUNTO DALLA VETTA : Per la cronaca sono i SENISE si a partire col piede giusto, infatti al 2 minuto é Tuzio a provare la conclusione che termina di poco fuori DALLA PORTA di Damiano. Passano pochi minuti e il REAL ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE TRAVOLGE DI FORZA IL MOLITERNO : SENISE Finisce quattro a due Il match che vedeva difronte al Giambattista Rossi il REAL SENISE di De Pascale e il MOLITERNO di Albano. Per la cronaca dopo una fase di studio da parte delle due formazioni sono i SENISEsi a rompere il ghiaccio. Correva Il 23 del primo tempo quando Ciuccio viene atterrato in area di rigore Moliternese per l'...