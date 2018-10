È morta la giornalista e scrittrice Bia Sarasini | aveva 68 anni

morta RACHEL BLAND/ Giornalista Bbc - un abbraccio al figlio più forte del cancro : La scomparsa della Giornalista della Bbc RACHEL BLAND ha colpito molte persone, non solo per la dignità con cui ha vissuto la malattia, ma il suo essere madre. MONICA MONDO(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:08:00 GMT)FEMEN, OKSANA SHACHKO SUICIDA/ L'ultima vittima della sua rabbia verso tutto e tuttiSPOT CHICCO/ Come mai fare un figlio scandalizza gay e pasdaran dell'amore libero?

È morta Rachel Bland - la giornalista BBC che aveva raccontato i suoi ultimi giorni : «La nostra meravigliosa e coraggiosa Rachel è morta in pace questa mattina circondata dalla sua famiglia. Siamo distrutti, ma lei avrebbe voluto che io ringraziassi tutti quelli che si erano interessati alla sua storia o che avevano mandato messaggi di sostegno. Non è nemmeno possibile spiegare quanto siano stati importanti per lei». Questo messaggio, firmato Steve e Freddie è apparso sull’account Twitter di Rachel Bland, la giornalista BBC che ...