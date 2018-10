E' arrivato il momento di CairoForza Urbano | entra in politica

Nicolas Burdisso si ritira : 'Ho realizzato il mio sogno da bambino - dopo 19 anni è arrivato il momento di lasciare' : Dal Boca Juniors al Torino, passando per Inter, Roma e Genoa. dopo diciannove anni di carriera ad alto livello, gran parte dei quali passati in Serie A, Nicolas Burdisso ha deciso di ritirarsi. È ...

Per la Zambelli Orvieto è arrivato il momento dell'esordio - in casa contro Baronissi : Si comincia a fare sul serio, la Zambelli Orvieto attende il fischio d'inizio della serie A2 femminile che prevede nella prima giornata un turno casalingo per cercare subito di sfruttare il fattore ...

Per la stazione spaziale cinese Tiangong-2 è arrivato il momento di rientrare sulla Terra : (Foto: Cmseo) Come da programma, Tiangong-2, la seconda stazione spaziale cinese, sta tornando sulla Terra: è finita, infatti, la sua missione di due anni come stazione spaziale temporanea ed è pronta per rientrare nell’atmosfera terrestre (e distruggersi) a metà del prossimo anno (luglio 2019). A dirlo è stata la stessa agenzia spaziale cinese, in un annuncio che arriva appena sei mesi dopo (aprile scorso) dalla discesa incontrollata ...

Inter - Nainggolan : "Non ho mai alzato un trofeo - ora è arrivato il momento" : Il centrocampista belga si racconta ai microfoni di ' Sky Sport 24 ' tra obiettivi presenti e futuri, con poca voglia di guardarsi indietro: "Abbiamo fatto risultati importanti come squadra, spero di ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

Michelle Hunziker : «Ricci vs Baglioni? Sono neutrale - non mi sento coinvolta. E’ arrivato il momento di uno show tutto mio» : Michelle Hunziker I progetti per nuovi impegni televisivi ci Sono. Michelle Hunziker ne sta discutendo con i vertici Mediaset ed è lei stessa a confermarcelo. La showgirl svizzera, però, al momento non si sbilancia ulteriormente al riguardo e preferisce riservare il suo abituale entusiasmo alla 31esima edizione di Striscia la Notizia, che da lunedì 24 settembre condurrà assieme ad Ezio Greggio. “Striscia è un programma incredibile proprio ...

Il populismo non è un meteorite arrivato dal nulla - ed è il momento di rendersene conto - : La polarizzazione politica, già cresciuta ai tempi di Bush figlio, è salita alle stelle. Tanto che nella patria della rincorsa al voto centrista, oggi vince le elezioni chi più motiva, e più ...

In American Horror Story Apocalypse è arrivato il momento della verità su Miriam e Michael Langdon? : Ancora una volta American Horror Story Apocalypse tutto sembra essere il contrario di tutto e mentre i fan non hanno ancora mandato giù quanto visto nella première di stagione, qualche ora fa negli Usa è andato in onda il secondo episodio che non ha di certo chiarito le cose. Sappiamo bene che Ryan Murphy non ha mai avuto l'intenzione di farlo ma i colpi di scena avvenuti ne "Il giorno dopo" hanno sconvolto il pubblico. Ancora una volta il ...

Francesca Schiavone annuncia il ritiro : "È arrivato il momento di dire basta" : Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal tennis nel corso degli Us Open a New York. La milanese, che lo scorso giugno ha festeggiato 38 anni, ha vinto il Roland Garros nel 2010 (prima azzurra di sempre) ed ha raggiunto la finale anche l'anno successivo. In carriera vanta un best ranking stellare, numero 4, e ha vinto complessivamente 8 titoli Wta - l'ultimo a Bogotà lo scorso anno - e tre Fed Cup. "Amo questo sport - ha detto - ...

Francesca Schiavone si ritira a 38 anni : "E' arrivato il momento di dire basta" : 'Amo questo sport - ha detto - e sono pronta a trasmettere la mia esperienza e la mia passione'. 'È arrivato il momento di dire basta adesso e ho deciso di comunicarlo'. Con queste parole Francesca ...

"È arrivato il mio momento. È surreale". La presentatrice Bbc annuncia che le mancano pochi giorni di vita : "Come direbbe il leggendario Frank S, temo sia arrivato il mio momento, amici miei. E improvvisamente. Hanno detto che mi restano solo giorni. È molto surreale. Grazie mille per tutto il vostro supporto". Rachel Bland sorride nella foto in compagnia del marito, mentre annuncia ai suoi follower di Instagram che la sua battaglia contro il tumore al seno sta per giungere all'epilogo più temuto. La presentatrice di Bbc dal 2016 lotta ...

Napoli - Allan : "E' arrivato il momento di vincere" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il brasiliano sogna una convocazione dal suo Brasile ed elogia Ancelotti: ''Ci dà tanta serenità in allenamento''