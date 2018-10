DTM - A Hockenheim | Paffett e la Mercedes campioni

quattroruote

(Di domenica 14 ottobre 2018) Non poteva esserci modo migliore di salutare il DTM: Garyha conquistato oggi il suo secondo titolo piloti, mentre laha messo in bacheca lundicesimo titolo costruttori. Scenario dellevento è stato il circuito di, dove René Rast ha dato il massimo, conquistando con la sua Audi la sesta vittoria consecutiva (un record nella categoria): non è bastato però a contrastare la costanza diche, grazie al terzo posto finale, ha chiuso in bellezza una lunga carriera con le vetture turismo.Meister dopo 13 anni.è professionalmente cresciuto nel campionato DTM sotto lala protettrice della. Dopo aver vinto il campionato tedesco di Formula 3, il pilota inglese ha debuttato nel 2003 con le vetture del turismo tedesco e da lì non si è più schiodato. Proprio grazie al rapporto con la casa di Stoccarda, ha raggiunto la Formula 1 lavorando come tester ...