Douglas Costa pronto al rientro

Champions - Lukaku : 'CR7 è il top e amo Douglas Costa. Girone? Vinciamo noi' : Una sfida affascinante quella che attende la Juventus il 23 ottobre, all'Old Trafford nella casa del Manchester United. Ci sarà Romelu Lukaku, decisivo nel terzo turno di Nations League, doppietta e ...

Juve - Douglas Costa pronto per il Genoa : Non lo vediamo in campo dal debutto in Champions della Juve, era lo scorso 19 settembre. I bianconeri, impegnati a Valencia nel primo match valido per la fase a gironi, persero nel giro di 7 minuti ...

Buone notizie per la Juventus : Douglas Costa è recuperato : TORINO - Sempre priva dei suoi 14 nazionali - gli italiani Bernardeschi, Perin, Chiellini, Bonucci e l'under 21 Kean, il polacco Szczesny, il portoghese Cancelo, il francese Matuidi, il tedesco Emre ...

Douglas Costa torna in allenamento dopo la squalifica - la felicità del brasiliano e dei tifosi sui social : Douglas Costa torna in allenamento, il brasiliano esprime la sua felicità sui social dopo aver scontato la squalifica di quattro giornate in campionato per lo sputo a Di Francesco Douglas Costa, ala destra della Juventus, torna in allenamento con il resto della squadra ma senza i nazionali. dopo la squalifica rimediata per lo sputo a Federico Di Francesco (ala sinistra del Sassuolo), il brasiliano potrà rientrare in campo in vista del ...

Juventus - Douglas Costa di nuovo in gruppo. Subito titolare contro il Genoa? : Il brasiliano ha smaltito del tutto l'infortunio rimediato nella sfida con il Valencia. Scontate anche le quattro giornate di squalifica in campionato, Douglas Costa lavora per farsi trovare pronto

Douglas Costa verso il rientro : Juventus di nuovo al lavoro alla Continassa. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, al termine della partita di sabato contro l'Udinese, i bianconeri hanno svolto una 'seduta atletica e ...

Juventus - Douglas Costa corre con CR7 ed esulta sui social : TORINO - Sono 14 i nazionali della Juventus in giro per il mondo ma non mancavano comunque i big oggi alla Continassa dove la capolista ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri .

Infortuni - ecco le condizioni di Douglas Costa - Gervinho - Inglese - Kolarov - Koulibaly e Pastore. Allarme Inter e Milan : L’occasione della sosta per le Nazionali è il momento giusto per fare un punto sugli Infortuni di alcuni calciatori. La nona giornata potrebbe essere quella del recupero di Douglas Costa, alle prese con il recupero da una distrazione all’adduttore: Massimiliano Allegri, in vista dell’impegno di Champions League contro il Manchester United si ritroverebbe a disposizione una carta preziosissima. Attesa anche in casa Parma, ...

Douglas Costa va di fretta : annata da far ripartire : TORINO - Questione di ritmo. Quello tambureggiante, incapace di conoscere cali di tensione, tenuto finora dalla sua Juventus . E quello smarrito a metà della strofa da Douglas Costa . Brasiliano vero, ...

Juventus - niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...

Juventus - suona l’allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Champions League Juventus - i convocati. Out Douglas Costa - c'è Khedira : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura odierna, il tecnico della Juventus, Allegri ha diramato l'elenco dei convocati sfida di Champions League Juventus-Young Boys. Non figura in lista il nome ...

Juve - recupera Khedira. Douglas Costa ancora ko : TORINO - Sami Khedira è pienamente recuperato ed è disponibile per la seconda partita di Champions, domani contro lo Young Boys . Il centrocampista tedesco si era infortunato proprio all'esordio in ...

'Douglas Costa è già un rimpianto. Trappole e lusinghe con il Frosinone' : Ci sono voluti 81 minuti e una zampata di Cristiano Ronaldo per fare in maniera che la Juventus infilasse la quinta vittoria consecutiva, tenesse a distanza il Napoli e battesse un rocciosissimo ...