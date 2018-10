Donne e “diversity” protagoniste al MIA

romadailynews

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo a Roma dal 17 ottobre Lesaranno ledel MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo sotto la direzione editoriale di Lucia Milazzotto che si aprirà a Roma il prossimo 17 ottobre. “Lo sguardo femminile, come il genere può orientare lo storytelling” sarà il titolo del primo dei due panel previsti per il 21 ottobre e dedicato all’universo femminile e alla diversity nel mondo dell’audiovisivo. Una lista di top produttrici, registe e creatrici descriveranno l’importanza della visione femminile all’interno della fase di creazione, sviluppo e produzione di un prodotto. Ospiti dell’incontro saranno Sj Clarkson, (tra le più apprezzate registe inglesi dell’ultima generazione, ha diretto episodi di ‘Vinyl’, ‘Orange is the new black’ e ‘The Bridge’, è stata scelta per il prossimo capitolo della saga di Star Trek), Eloise King, ...