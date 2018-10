Domenica In Ospiti di Mara Venier | Ilaria Cucchi | Stefano De Martino | Alessandro

Domenica Live - anticipazioni e ospiti 14 ottobre : Giorgio Manetti - Grecia Colmenares - Valerio Merola - Bobby Solo e… : Mentre la diatriba sugli ascolti tv continua, oggi Barbara d’Urso torna alla guida di Domenica Live con tanti ospiti. Venerdì a Pomeriggio 5 ha annunciato “10 esclusive” confermando che tre di queste saranno proprio legate alla presenza in studio di Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over e grande amore di Gemma Galgani, l’attrice Grecia Colmenares, volto storico delle soap anni ’80-’90, che oggi sarà in ...

Kilimangiaro 2018 - 19 - diretta prima puntata : rubriche - ospiti e viaggi per la Domenica pomeriggio : Kilimangiaro torna su Rai 3 oggi, 14 ottobre 2018, con Camila Raznovich ancora alla guida del contenitore dedicato ai viaggi e ai documentari che colora la domenica pomeriggio a partire dalle 15.30.prosegui la letturaKilimangiaro 2018 - 19, diretta prima puntata: rubriche, ospiti e viaggi per la domenica pomeriggio pubblicato su TVBlog.it 14 ottobre 2018 13:01.

Domenica Live – Puntata del 14 ottobre 2018 – Grecia Colmenares - Giorgio Manetti - Bobby Solo tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 14 ottobre 2018 – ...

Anticipazioni Kilimangiaro - ospiti di Domenica 14 ottobre : Al via la nuova edizione di Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai3: ecco le Anticipazioni della puntata di domenica 14 ottobre Parte il giro del mondo della domenica pomeriggio di “Kilimangiaro” su Rai3. Come sempre al centro del programma la bellezza, le culture e le curiosità del nostro pianeta. Ecco le Anticipazioni di domenica 14 ottobre 2018. “Kilimangiaro su Rai 3: puntata 14 ottobre domenica 14 ...

Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti - Nino Frassica - Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti, Nino Frassica, Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk, ...

Domenica in - gli ospiti della quinta puntata (Anteprima Blogo) : Forte dei successi delle scorse settimane e di un pubblico ormai consolidato indipendentemente dagli ingredienti che mette in tavola, torna fra tre giorni Mara Venier e con lei la sua Domenica in 2018-2019. Anche per la puntata prevista per Domenica 14 ottobre 2018, verranno a trovare la bionda conduttrice veneta una serie di personaggi che qui vi andremo ad anticipare.Partiamo da un amico di Mara Venier, ovvero Nino Frassica che abbiamo ...

