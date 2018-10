Domani scuole chiuse a Catania? E' falso | scatta esposto-denuncia

Allerta meteo : scuole chiuse Domani Lunedi' 15 Ottobre in diversi comuni [LIVE] : La circolazione depressionaria che da giorni persiste sul Mar Ionio seguiterà a portare piogge e temporali nel corso di domani su Sicilia e Calabria. Il grosso del maltempo, per la giornata di...

Maltempo Sardegna - si lavora per un ritorno alla normalità : 100 persone impegnate nella ricerca del disperso - Domani niente scuole chiuse a Cagliari : Sono oltre cento le persone che da questa mattina stanno battendo palmo a palmo la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei nel tentativo di rintracciare Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dall’ondata di Maltempo. Tutta l’area viene divisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del ...

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione - scuole chiuse a Catania Domani venerdì 12 ottobre : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 12 ottobre. Per la giornata di domani è previsto un livello di Allerta arancione su tutta la Regione.-- A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di ...

Maltempo Sardegna : a Capoterra scuole chiuse anche Domani venerdì 12 Ottobre : A Capoterra (Cagliari), uno dei centri più colpiti dal nubifragio di ieri e di stanotte nel Sud Sardegna, le scuole resteranno chiuse anche per l’intera giornata di domani. Il sindaco Francesco Dessì ha motivato la decisione con la precarietà della viabilità interna e nel territorio della città metropolitana, a partire dalla statale 195 che, dopo i crolli e gli allagamenti di ieri, resterà chiusa almeno fino a lunedì. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - Domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua Crolla un ponte : video | Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Allerta meteo Genova Domani 11 ottobre : ma le scuole restano aperte! : Ufficiale la decisione del comune, scuole aperte a Genova domani. Allerta meteo arancione diramata.Una forte ondata di maltempo si sta avvicinando al nord-ovest mentre in questi minuti sta fortemente colpendo la Sardegna e ancora prima aveva devastato le isole Baleari. La perturbazione già entro stasera porterà piogge diffuse su Piemonte e Liguria, ma sarà domani il giorno di maggior instabilità sulle regioni nord-occidentali.--La Liguria sarà ...

Allerta meteo in Liguria : elenco scuole chiuse chiuse nella giornata di Domani Giovedi' 11 Ottobre [LIVE] : E' scattata l'Allerta meteo della Protezione Civile per la Liguria, in vista della forte fase di maltempo attesa fra la serata di oggi e la giornata di domani. La perturbazione atlantica in...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : a Cagliari Domani scuole e università chiuse : In seguito all’Allerta Meteo diramata dalla protezione civile della Sardegna, a Cagliari domani rimarranno chiusi gli uffici del Comune e le scuole, e saranno sospese tutte le attività dell’università fino alle 6 del mattino di venerdì 12 ottobre. Per tutta la giornata di domani, resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari. Ordinanze analoghe che riguarderanno scuole e uffici saranno adottate anche negli altri ...

Maltempo - allerta meteo Puglia : Domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta meteo al Sud : elenco comuni con scuole chiuse Domani Sabato 6 Ottobre : La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree colpite già dal...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per Domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

