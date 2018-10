: Dl fiscale,stasera prevertice a P.Chigi - NotizieIN : Dl fiscale,stasera prevertice a P.Chigi - TelevideoRai101 : Dl fiscale,stasera prevertice a P.Chigi - lucaesimo11 : RT @TgLa7: #Dl fiscale: stasera dopo le 19 pre vertice a Palazzo Chigi -

Il presidente del Consiglio Conte farà il punto sul decretocon M5s e Lega in una riunione di governoa Palazzodopo le 19. Secondo quanto si apprende da fonti governative,la riunione è stata convocata per cercare di conciliare le posizioni dei due partiti sul decreto,ancora distanti alla vigilia del Consisiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera al provvedimento. Domani, invece, si terrà un vertice di maggioranza per tirare le fila prima del Cdm.(Di domenica 14 ottobre 2018)