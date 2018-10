Dl fiscale e manovra | Conte | c' è ancora da lavorare Stasera nuovo vertice

Manovra - Conte : 'Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare'. Stasera riunione a Palazzo Chigi - domani il Cdm : Lunedì poi dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere l'intesa politica prima della riunione del Consiglio dei ministri. Il governo dovrà esaminare le linee guida della legge di bilancio da inviare ...

Manovra - Conte chiede tempo : 'Su pressione fiscale c'è da lavorare' - : Si apre una settimana di scadenza importanti per il governo che deve discutere ancora alcuni punti centrali della legge di Bilancio prima di inviare la bozza a Bruxelles. Tra gli snodi più discussi la ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.

Manovra - Siri : Ipotesi più probabile pace fiscale al 25% per tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : si lavora a pace fiscale - non c'è ancora accordo Lega-M5S : Roma, 13 ott., askanews, - Si cerca ancora l'accordo fra le due anime del governo sulla pace fiscale. Il sottosegretario Armando Siri, fra gli esperti del Carroccio al lavoro sul pacchetto fiscale, ha ...

Manovra : si punta a varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra : Cdm lunedì alle 18 per dl fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Il Cdm per il varo del dl fiscale è previsto per le 18 di lunedì. Il governo punta ad approvare lunedì anche la legge di bilancio ma è corsa contro il tempo per sciogliere ...

Manovra - Siri : "Pace fiscale con tre scaglioni a seconda di reddito e patrimonio" : Il sottosegretario leghista spiega: "Non è per gli evasori, ma per chi è in regola e non ha risorse per pagare perché in difficoltà". Il decreto e il Dpb sul tavaolo del Consiglio dei ministri lunedì ...

Pace fiscale e manovra : il Governo lavora : Week-end intenso per Palazzo Chigi, per consentire al ministro Tria di portare lunedì in Consiglio dei ministri il dl fiscale e, possibilmente, anche il disegno di legge di bilancio -

Guerra sulla pace fiscale Slittano manovra e decreto : La Lega cercava il riscatto con il decreto fiscale. Ma lo scontro nel governo su alcuni temi, in particolare la pace fiscale, è ancora durissimo. Ieri la trattativa è arrivata a un punto morto e l'avvio di tutta la sessione di bilancio potrebbe slittare. Al consiglio dei ministri di lunedì potrebbero non essere approvati come previsto il provvedimento d'urgenza sul fisco e la manovra, ma solo il documento programmatico di bilancio. Una sintesi ...

Manovra - Salvini : Junker pensi suo paradiso fiscale - stop insulti : Roma, 12 ott., askanews, - 'Juncker? Un bel tacer non fu mai scritto. pensi al suo paradiso fiscale Lussemburgo e la smetta di insultare gli italiani e il loro legittimo governo'. Lo afferma il leader ...

Manovra : Giorgetti : lunedì Cdm su dl fiscale - legge bilancio dopo : Roma, 12 ott., askanews, - lunedì il Consiglio dei ministri approverà il dl fiscale, la legge di bilancio sarà invece approvata nei giorni successivi entro il termine del 20 ottobre. Lo ha riferito il ...