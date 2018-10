Djokovic vince a Shangai e punta al trono di Nadal

Masters 1000 Shanghai - vince Novak Djokovic : Coric ko in finale : Il serbo Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai, battendo in due set il croato Borna Coric, col punteggio di 6-3, 6-4. Djokovic ha ottenuto così il suo 72/o titolo in carriera, il ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Novak Djokovic stravince in Finale e supera in due set Borna Coric : Una macchina inarrestabile. Novak Djokovic trionfa nella Finale del penultimo Masters 1000 della stagione a Shanghai (Cina), dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, conquistando il 32° successo di un 1000 e dimostrando di godere di una condizione psicofisica invidiabile che non ha pause dopo i trionfi di Wimbledon e degli Us Open. Il 31enne di Belgrado, che da domani sarà numero 2 del mondo, ha sconfitto il croato Borna Coric (n.19 ATP e ...

Atp Shanghai - Cecchinato fuori agli ottavi : vince Djokovic : ROMA - Finisce il sogno di Marco Cecchinato allo Shanghai Masters penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sul cemento della metropoli cinese. ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...

Tennis - Djokovic in scioltezza con Chardy - vince anche la Giorgi : 32 del mondo - finalista in questo torneo nel 2014, ha battuto la francese Pauline Parmentier, già battuta nell'unico precedente del 2016 a New Haven, per 6-3 7-6 , 4, . La 26enne di Macerata, quinta ...

Djokovic non si pone limiti : “vincere 4 Slam di fila? In tutta sincerità dico che…” : Finalmente tornato al top della forma, Novak Djokovic non si pone limiti: visto il doppio successo Slam fra Wimbledon e US Open, perchè non vincere, nuovamente, i 4 major di fila? Dopo il doppio successo Wimbledon-US Open, Novak Djokovic ha deciso di concedersi un po’ di riposo, in realtà neanche tanto, dedicandosi alla Laver Cup e ad un finale di stagione pianificato insieme al proprio team. Niente accoppiata Pechino-Shanghai, il ...

Djokovic : 'Credo di poter vincere di nuovo quattro Slam di fila' : Ogni stagione è un nuovo mondo e una nuova sfida. Sono una persona e un giocatore diverso rispetto a tre anni fa. Lo so che ognuno vuole usare il parametro del 2015 come riferimento per tutte le ...

Tennis - i bookmakers credono in Djokovic : può vincere il Grande Slam : Novak Djokovic nuovamente al top della forma, due titoli dello Slam in questa stagione, ma l’anno prossimo si punta al Grande Slam Fino allo scorso Roland Garros, dove ha perso ai quarti contro Marco Cecchinato, era stato praticamente irriconoscibile. Poi Novak Djokovic ha iniziato un’incredibile ripresa che nell’arco di appena quattro mesi lo ha portato a vincere Wimbledon e lo Us Open (eguagliando Pete Sampras per ...

Novak Djokovic vince lo Us Open di tennis : battuto in tre set Juan Martin Del Potro : Con la vittoria a Flushing Meadows, il suo 14esimo slam ,, è numero 3 al mondo in una classifica mondiale che vede Rafael Nadal davanti a Roger federer, seguito a sua volta da Djoko, Juan Martin Del ...

Us Open - Vince Djokovic - è il 14esimo slam : Roma, 10 set., askanews, - Non è bastato un tifo da stadio, con cori ritmati e un incitamento costante, a Juan Martin Del Potro per conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009. E' ...

Djokovic spegne il sogno di Del Potro : vince gli Us Open e torna terzo : Torino - A Del Potro sfugge la doppietta a nove anni di distanza, Djokovic si riprende New York: gli Us Open sono dell'ex n.1 serbo che si è sbarazzato in tre set, 6-3 7-6, del gigante argentino e ha ...

Djokovic vince il terzo Us Open : battuto Del Potro in tre set - : Sconfitto l'argentino per 6-3, 7-6, 4,, 6-3. Per Nole è il quattordicesimo slam in carriera, il secondo di fila dopo il successo a Wimbledon. Eguagliato l'idolo Sampras

Djokovic spegne il sogno di Del Potro. Vince gli Us Open e torna n° 3 del mondo : A Del Potro sfugge la doppietta a nove anni di distanza, Djokovic si riprende New York: gli Us Open sono dell'ex n.1 serbo che si è sbarazzato in tre set, 6-3 7-6, del gigante argentino e ha ...

Djokovic vince terzo titolo Us Open : ANSA, - ROMA, 10 SET - Novak Djokovic batte 6-3 7-6, 4, 6-3 Juan Martin del Potro e vince il suo terzo titolo degli Us Open. Per il 31enne serbo attuale n.6 al mondo è il quattordicesimo Slam vinto, il secondo di fila dopo Wimbledon. Il 29enne argentino n.3 in Atp rimane invece con un solo titolo del Grande Slam, quello degli Us Open del 2009 vinti contro ...