Djokovic trionfa a Shanghai | Coric battuto in due set

Atp Shangai - trionfa Djokovic : battuto Coric in finale : SHANGHAI, CINA, - Novak Djokovic ha vinto il 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, che si è concluso oggi sui campi in ...

Djokovic trionfa a New York - 14esimo slam in carriera : Ancora lui. Novak Djokovic, dopo il successo a Wimbledon di 3 mesi fa, raddoppia, vince gli US Open e lo fa in quella New York che lo aveva già visto trionfatore nel 2011 e nel 2015. E' l'ennesima dimostrazione di come, anche dopo un periodo buio fatto di infortuni e mancanza di fiducia nelle proprie capacità, il grande campione riesca a riemergere più forte di prima ed a riconquistare i tornei in assoluto più prestigiosi. Il tutto contro un ...

