Djokovic schiacciasassi a Shanghai | il serbo doma Coric | è tornato il vero Nole!

US Open - Novak Djokovic è campione : lo “schiacciasassi” è tornato - il cuore di Del Potro non basta : Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018, il tennista serbo è tornato quello di un tempo, nulla da fare per Del Potro Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018. Il tennista serbo ha letteralmente dominato questa sera contro un Del Potro senz’altro coriaceo, spinto dal suo pubblico, ma impotente contro un Nole in stato di grazia. Djokovic sembrava essere un muro al cospetto dell’avversario, ributtando tutto ...