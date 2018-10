Diego Fusaro in Rai | parla di verginità e salta il collegamento Gramellini | “Colpa di

Diego Fusaro - la fidanzata : “non abbiamo mai fatto l’amore - io vergine anche nel segno zodiacale” : Diego Fusaro, il filosofo più noto del piccolo schermo, è un po’ noioso: è sempre sui libri e come parla in pubblico parla anche in privato. Parola della fidanzata del pensatore sovranista. Aurora Pepe, giornalista, intervistata oggi dal programma radiofonico La Zanzara dice che il suo uomo "legge sempre Hegel e basta". Non per questo però non lo sposerà. prosegui la letturaDiego Fusaro, la fidanzata: “non abbiamo mai fatto l’amore, io ...