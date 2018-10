Di Maio | Taglio di un miliardo a pensioni d' oro

Pensioni d’oro - Di Maio : “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del centro-nord” : Il taglio alle Pensioni d’oro varrà un miliardo di euro di risparmi e verrà approvato lunedì nel decreto fiscale, al vaglio del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, fornendo anche diversi dettagli del Reddito di cittadinanza. Per “smentire un po’ di bugie”, spiega ad esempio il leader del M5s, “il 47% delle famiglie destinatarie sarà del ...

Di Maio : "Nessun taglio a sanità - istruzione e cultura" : Luigi Di Maio spiega che non ci sarà "nessun taglio a sanità, istruzione e cultura". Il vicepremier, dal Villaggio Coldiretti del Circo Massimo di Roma torna poi sulla legge di bilancio: "Nessuno lo ...

Di Maio ha rivelato qualche dettaglio in più sul reddito di cittadinanza : l ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva prima accennato alla possibilità di versare gli importi sulla tessera sanitaria munita di chip, e poi, in un'intervista a Fanpage , ha ...

Manovra - Tinagli : “Di Maio chiarisca. Con taglio vitalizio Cirino Pomicino non paghi neppure lo stipendio di Casalino” : Critiche durissime dell’economista Irene Tinagli, ex deputata di Scelta Civica e del Pd, sulla Manovra economica del governo Conte. Ospite di Omnibus (La7), Tinagli commenta: “A me una cosa che preoccupa molto è la crescita, per la quale sono necessari lavoro e imprese, ma in merito c’è pochissima traccia nella Manovra. Il 95% di tutto quello che si è sentito dire è composto da due grandi misure: il superamento della Riforma Fornero, che ...

Vitalizi - oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio : “Minaccia noi e la Casellati” : oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi sui Vitalizi, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex ...

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Francia - Macron lancia un maxi taglio fiscale da 25 miliardi. E Di Maio : «Facciamolo anche noi» : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

