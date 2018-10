Di Maio su Lodi : "Non toccare bimbi" Fontana : "Ma l'immigrazione diluisce l'identità" : Caso mense scolastiche negate, il vicepremier prova a mediare: "Si troverà una soluzione". Il ministro della Famiglia: "Contro l'omologazione che avanza daremo battaglia, anche se ci massacreranno"

Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...

Luigi Di Maio - parla la ex fidanzata Giovanna Melodia : "Silvia Virgulti causa della rottura? Penso di no..." : Se Matteo Salvini è sempre più fidanzato e innamorato di Elisa Isoardi, l'altro leader del governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, vice-Premier e Ministro del Lavoro, è di nuovo single, dopo essersi lasciato con Giovanna Melodia, avvocato e consigliere comunale sempre nelle fila del M5S. Quest'ultima è stata intervistata dal settimanale Oggi che, oltre ad aver ufficializzato ...

Luigi Di Maio : è finita con Giovanna Melodia : L'amore non ha retto le tensioni politiche: la storia tra il vice-premier Luigi Di Maio e Giovanna Melodia è giunta al capolinea. A dichiararlo la Melodia stessa, che ha deciso di fornire i dettagli della rottura in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi: Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita. È finita ai primi di giugno, nei ...

Giovanna Melodia : «Io e Di Maio non stiamo più insieme - e la colpa è della politica» : Giovanna Melodia e Luigi Di Maio non stanno più insieme. Finora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale: è per questo che l’ex fidanzata del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro ha deciso di raccontare al settimanale Oggi che cosa è successo. «È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta ...

Luigi Di Maio - la ex fidanzata Giovanna Melodia confessa a Oggi : 'Perché è finita - a cosa non regge' : E allora, perché è finita? ' La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci ... Prima mi ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

Giovanna Melodia - ex fidanzata di Di Maio : "Ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...