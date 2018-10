Di Maio | ' I soldi ci sono | 1 miliardo da pensioni d' oro'

Di Maio : "I soldi per la manovra ci sono" | "Reddito di cittadinanza soltanto per italiani" : Di Maio nel salotto di "Domenica Live" parla del reddito di cittadinanza: "Finché non abbiamo la regolazione dei flussi, la misura si rivolge solo agli italiani"

Luigi Di Maio deve risparmiare : taglia i soldi alla Difesa e liquida la ministra Elisabetta Trenta : Luigi Di Maio sarebbe pronto a mettere le mani sul governo, in particolare sulla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . Al vicepremier - spiega Il Giornale - non sarebbero andate giù alcune ...

Di Maio : 'i soldi ci sono - dobbiamo cominciare a spenderli' : "Credo che questo sia un momento di grande cambiamento e lo dobbiamo sfruttare al massimo". Lo ha detto ad Atella, Potenza, il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo di essere "molto ottimista perché ...

RENZI : "REDDITO DI CITTADINANZA È VOTO DI SCAMBIO"/ Di Maio : "Niente soldi e 6 anni di galera a chi imbroglia" : Matteo RENZI a ruota libera contro Def e Governo: "reddito di CITTADINANZA è un VOTO di scambio". La sfida dell'ex segretario: "altro che Grecia, rischiamo la fine del Venezuela"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Manovra - scontro sui soldi Ma Di Maio fa bottino pieno : 'Q uanto al Def, nella maggioranza siamo in piena sintonia sulle risorse e le misure da adottare'. La palma per la dichiarazione più surreale di ieri se la è aggiudicata il ministro grillino Riccardo ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio “6 anni di galera a chi imbroglia”/ Boeri “mai dare soldi a chi non lavora” : Reddito di cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Soldi per le Olimpiadi? Di Maio li avrebbe spesi solo per la sindaca M5S : Stiamo parlando del 2026, chissà se in politica ci sarò ancora io e se ci sarà ancora Di Maio». Anche Fontana evita polemiche con la sindaca grillina, salvo ironizzare sulle foto di Torino con le ...

Giochi invernali 2026 - sì a Milano-Cortina. Di Maio : 'Non metteremo soldi' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...