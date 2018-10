: Di Maio: arriverà manovra popolo Ue - NotizieIN : Di Maio: arriverà manovra popolo Ue - Cyber_Feed : • News • #Di Maio: arriverà manovra popolo Ue - TelevideoRai101 : Di Maio: arriverà manovra popolo Ue -

"A maggio l'Europa cambierà volto! Vi ho sempre detto che stava per arrivare un terremoto politico anche in Europa. Il voto in Baviera è solo un anticipo di quello che succederà". Così su Facebook il leader M5s Dicommentando il voto in Baviera. "L'Italia,ora possiamo dirlo, è precursore dell'Europa che cambia. Così come abbiamo contribuito a fondarla, saremo protagonisti nel rifondarla. Sarà la fine dell'austerità e l'inizio della solidarietà. Sta per arrivare ladelanche a livello Ue". o".(Di lunedì 15 ottobre 2018)