Di Maio | “Approveremo la Manovra | tagli a pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo

blogitalia.news

(Di domenica 14 ottobre 2018) Dinel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che ildi cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolgeagli italiani” “Lunedì approviamo la, ici sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che laè per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di. “Per la prima volta – sottolinea – si fa deficit per ripagare gli italiani, e questo sta facendo arrabbiare un po’ di gente. Ici sono. In questi anni chi diceva che non c’erano, di notte iper le banche e i giornali di partito li trovava”. A PROPOSITO DI: Dopo la, Tajani vuole fermare il Governo: “Farlo per l’Italia” “Inevitabilmente dobbiamo farloper gli italiani, ma non per razzismo”, spiega il ministro del ...