«Detto Fatto» | i tutorial della settimana dal 15 al 19 ottobre

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : ascolti tv pomeriggio - 12 ottobre 2018 : Ultimo giorno di sfida a tre fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Settimana prossima si ripartirà da zero. L’unica ad alzare l’asticella è stata per ora Maria De Filippi che secondo gli ascolti tv dell’altro ieri, grazie alla prima puntata speciale dedicata a Temptation Island Vip, ha portato a casa oltre 3 milioni di telespettatori. Come sarà andata, quindi, la sfida secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : ascolti tv pomeriggio - 11 ottobre 2018 : Vieni da me, Detto Fatto o Uomini e Donne speciale Temptation Island? Chi ha vinto fra i tre protagonisti del pomeriggio televisivo secondo gli ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018? Cosa dicono i dati Auditel? Quali temi e quali ospiti, oltretutto, possono aver influenzato particolarmente i telespettatori costringendoli a rimaner incollati su Rai 1, piuttosto che su Rai 2 o su Canale 5? Ecco cosa è accaduto ieri e quali sono stati i risultati che ...

Bianca Guaccero / "Caterina Balivo? Non sento la competizione - a Detto Fatto siamo completamente diverse" : Bianca Guaccero si racconta a il Fatto Quotidiano e parla di Detto Fatto: "Caterina Balivo? Non sento la competizione, siamo completamente diverse". E sugli ascolti...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Bianca Guaccero - la conduttrice di Detto Fatto si racconta : “Sono innamorata folle - ma del mio programma. Il flirt con Luca Bizzarri? L’ho incontrato due volte - per caso” : “Mi piaceva moltissimo andare al cinema e guardare la tv. Creavo un piccolo teatro con i cartoni, sognavo di divertire le persone”, la ragazzina partita da Bitonto dopo vent’anni vive un momento d’oro della sua carriera. Bianca Guaccero si racconta mentre sfreccia in motorino, sono circa le 19.30. Il tono familiare e gentile, risponde alle domande a volte di istinto altre contando fino a dieci: “Mi sento felice e ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 10 ottobre 2018 : Maria De Filippi continua a dare gran filo da torcere alle rivali. Né Bianca Guaccero, né Caterina Balivo, infatti, sembrano capaci di agguantarla. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 10 ottobre 2018? Chi ha vinto nell’eterna sfida fra Vieni da me, in onda su Rai 1, Detto Fatto, in onda su Rai 2, e Uomini e Donne, in onda su Canale 5? Cosa è successo, oltretutto, nelle tre trasmissioni? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati ...

Ascolti tv pomeriggio - 9 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuovo giorno, nuova sfida. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 ottobre 2018? Cosa è accaduto su Rai 1 all’interno di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo o su Rai 2 all’interno di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero? Cosa è successo invece su Canale 5 a Uomini e Donne Over, il programma condotto da Maria De Filippi. Ecco temi, ospiti e dati Auditel. Chi ha vinto fra i tre? Ascolti ...

Giovanni Ciacci torna a Ballando con le Stelle/ Milly Carlucci chiama “Detto Fatto” : ecco la sfida proposta : Giovanni Ciacci torna a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci chiama in diretta durante la puntata di "Detto Fatto" con Bianca Guaccero, ecco la proposta.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:33:00 GMT)

Ciacci giudice a Ballando con le Stelle? Milly telefona a Detto Fatto : Detto Fatto puntata 9 ottobre: Ciacci potrebbe tornare a Ballando come giudice? Erano alle prese con le pagelle da assegnare ai vip, la conduttrice Bianca Guaccero e l’esperto di stile Giovanni Ciacci nel cuore del pomeriggio di Rai 2, quando improvvisamente un’inattesa telefonata interrompe la loro discussione incentrata sugli abiti sportivi. Ecco che, fin dalle prime […] L'articolo Ciacci giudice a Ballando con le Stelle? ...

Ascolti tv pomeriggio - 8 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 8 ottobre? La sfida sembra ormai impari. Maria De Filippi, infatti, nelle scorse settimane è sempre riuscita a battere la concorrenza. Cosa accadrà in futuro? Intanto vediamo cosa è successo ieri, quali ospiti potrebbero aver influenzato i dati Auditel dei tre programmi rispettivamente condotti da: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero e il gossip impazzito. La sua clamorosa confessione in diretta : Clamoroso fuori programma a Detto fatto . La padrona di casa, Bianca Guaccero , è intervenuta in diretta sul gossip impazzito delle ultime ore, la voce che la dava fidanzata con Luca Bizzarri e ...

Bianca Guaccero e Luca Bizzarri fidanzati? La verità a Detto Fatto : Bianca Guaccero e Luca Bizzarri stanno insieme? A svelare la verità è stata la stessa conduttrice in diretta a Detto Fatto. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare il gossip secondo cui il comico genovese e la presentatrice si sarebbero conosciuti e innamorati nei corridoi della Rai. Non solo: secondo alcune fonti la storia – ovviamente segreta – sarebbe diventata così importante da spingerli a progettare le nozze e una ...

Detto Fatto - anticipazioni dal 8 al 12 ottobre : un nuova settimana con Bianca Guaccero : Detto Fatto torna su Rai 2 con Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci: ecco tutte le anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre Comincia una nuova settimana di Detto Fatto in compagnia di Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci e tutto il team del programma di Rai2. Ecco in anteprima tutte le curiosità e gli ospiti protagonisti della settimana da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre. Detto Fatto, anticipazioni lunedì 8 ottobre Lunedì 8 ottobre la puntata si ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dall'8 al 12 ottobre - : Giovedì 11 ottobre Olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, scopriremo grazie al dizionario ...

Bianca Guaccero aspetta la telefonata di Milly Carlucci a Detto Fatto : Detto Fatto anticipazioni: la Carlucci telefonerà a Bianca Guaccero Poco fa il blog televisivo TvBlog.it ha lanciato una clamorosa anticipazione inerente alla puntata di Detto Fatto che andrà in onda su Rai Due Martedì prossimo. Di cosa si tratta? In pratica la popolare conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci telefonerà a Bianca Guaccero per farle un’importante comunicazione. Ovviamente il contenuto di questa telefonata è ...