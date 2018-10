Dettagli su patch del day one per Red Dead Redemption 2 | le dimensioni precise

optimaitalia

: Dettagli su patch del day one per #RedDeadRedemption2, le dimensioni precise - OptiMagazine : Dettagli su patch del day one per #RedDeadRedemption2, le dimensioni precise - DailyQuestIT : Tides of Vengeance: i primi dettagli della patch 8.1 di BfA - amantecnologia : DETTAGLI PRIMA PATCH BLACK OPS 4 ITA - EASTER EGG ZOMBIES ATTIVI E CLASSIFICHE IN ARRIVO [BO4 ITA]: -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Red2 si avvicina sempre di più. Il 26 ottobre sarà il giorno d'uscita per l'ultimo e attesissimo capolavoro annunciato di Rockstar Games. Le piattaforme su cui uscirà saranno Xbox One e PS4, purtroppo per ora non arriverà su PC. Nelle ultime ore sono emersi però ulteriorisul gioco western.Anche se per ora non sono ufficiali e quindi da prendere con le pinze, pare che Red2 avrà unaal day one, di cui si conoscono parte dei contenuti e il peso. Innanzitutto questo aggiornamento sarò l'1.02. Il peso di questadovrebbe essere di 3,3 GB, a cosa servirà? Innanzitutto ad accedere alla versione online del gioco.Ai dataminer queste informazioni non bastavano, quindi hanno scavato ancora più a fondo. Sono infatti riusciti a mettere le mani su un probabile changelog di questo aggiornamento, dice proprio così: "l'aggiornamento al day ...