Delusione alla 6 Ore del Fuji per la Ferrari

Il Lombardia – Valverde fuori dalla top ten : “nessuna Delusione! E’andata come mi aspettavo” : Delusione per Valverde dopo la prestazione a Il Lombardia? Le parole del campione del mondo Niente da fare, ieri, a Il Lombardia, per Alejandro Valverde: il campione del mondo di ciclismo, fresco di vittoria ad Innsbruck 2018, non è riuscito a lottare con i migliori per la vittoria e il podio della Classica delle Foglie morte, vinta da Thibaut Pinot dopo un bel duello con Vincenzo Nibali. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Se in un primo ...