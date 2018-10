Delitto sull' autostrada | la trama del film su Iris con Tomas Milian oggi | 14 ottobre

Delitto Materazzo - tracce di Luca sull?arma : «Ma non sono il mostro di Firenze» : Hanno confermato quanto scritto nel corso della perizia sul materiale biologico rilevato sull?arma del Delitto e sul casco usato dall?assassino di Vittorio Materazzo. Aula 115, parlano il...

Verona : scontro sull'aborto - per la Lega 'Delitto abominevole'. Il Pd sfiducia la capogruppo : La mozione veronese che premia le iniziative di movimenti e associazioni cattoliche contro l'aborto, diventata un caso politico. La capogruppo Pd: 'Dimissioni, domanda prematura' dice -

Salute spa - il nuovo libro che racconta il “Delitto perfetto” in atto sulla sanità pubblica tra politica e assicurazioni : Settantamila posti letto in meno in dieci anni. Centosettantacinque gli ospedali chiusi. Liste d’attesa sempre più lunghe che fanno aumentare la spesa privata. E per curarsi gli italiani fanno sempre più debiti nel silenzio di una politica che è al riparo da ogni rischio con superpolizze pagate con denaro pubblico. È lo scenario della sanità italiana in cui fa capolino il terzo incomodo: le assicurazioni che intravedono un grande mercato ...

“Questa l’arma del Delitto”. Nuovi particolari sull’omicidio di Manuela Bailo. Il video delle sue ultime 12 ore di vita : Non ci sono più dubbi: la morte di Manuela Bailo non è stato un incidente. A fugare ogni dubbio è l’autopsia: un taglio profondo è stato riscontrato sulla carotide di Manuela Bailo sarebbe la causa della morte della 35enne di Nave, in provincia di Brescia, uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini, che ha confessato domenica notte dopo essere tornato da due settimane di vacanza in Sardegna con moglie e figli. “Ha usato un’arma ...

Di Maio : «Sull'Ilva Delitto perfetto - gara illegittima ma non si può annullare» : «Un delitto perfetto» dove la vittima è l'interesse dello Stato e di cittadini e lavoratori ad avere un ambiente più salubre e condizioni di lavoro migliori. Il ministro...

