Del Potro | frattura della rotula | ' Difficile pensare a un ritorno in campo'

Tennis - frattura della rotula per Del Potro : l’argentino pensa ad un clamoroso ritiro : Il Tennista argentino si è fratturato la rotula del ginocchio destro, un infortunio terribile che mette a rischi la carriera dell’argentino Una botta durissima, un colpo terribile da incassare soprattutto per un atleta che ha dovuto superare già un difficile infortunio. Juan Martin Del Potro si è fratturato la rotula del ginocchio destro, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’argentino dopo il problema ...

Del Potro si è fratturato la rotula : 'Un colpo durissimo - è difficile pensare a un altro recupero' : Il flirt tra Juan Martin Del Potro e la sfortuna continua. Gli appassionati di tennis e di sport in generale si erano convinti che l'argentino avesse chiuso il conto in sospeso con la malasorte grazie a un ultimo biennio in cui era approdato al best ranking in carriera , il terzo posto in ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...

ATP Shanghai : Del Potro si ritira contro Coric - ancora un infortunio : Juan Martin Del Potro costretto al ritiro durante l’incontro con Coric in quel di Shanghai, il croato passa ai quarti di finale dove incontrerà Ebden Del Potro si è ritirato durante l’incontro valido per gli ottavi di finale del torneo di Shanghai contro Coric. Un problema al ginocchio, ennesimo della carriera di Delpo, ha costretto il tennista argentino a dare forfait dopo aver perso il primo set col punteggio di 7-5. Coric ...

ATP Shanghai 2018 : Del Potro - Zverev e Anderson agli ottavi : ... SKY SPORT ARENA e SKY SPORT UNO da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre dalle ore 7 alle ore 16.30 sabato 13 ottobre ore 10.30 Prima semifinale ore 14 Seconda semifinale domenica ...

ATP Shanghai – Del Potro a fatica contro Gasquet : l’argentino avanti al tie-break del secondo set : Juan Martin Del Potro avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista argentino soffre contro Gasquet, ma riesce ad imporsi al tie-break del secondo set dopo quasi 2 ore Juan Martin Del Potro si deve sudare il passaggio del turno nell’ATP di Shanghai. Il tennista argentino, attualmente numero 4 del ranking mondiale maschile, è riuscito ad approdare agli ottavi di finale del torneo asiatico superando un ostico Richard Gasquet ...

Tennis - colpo Basilashvili - Del Potro cede in due set : 2 del mondo ha travolto la lettone Anastasija Sevastova con un doppio 6-3. Per la Wozniacki è il 30° titolo in carriera. A a shanghai - Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono al via nel tabellone ...

ATP Pechino - Del Potro crolla in finale : Basilashvili campione con un doppio 6-4 : Basilashvili vittorioso in quel di Pechino contro Juan Martin Del Potro, un doppio 6-4 per superare l’argentino e portare a casa il trofeo Basilashvili ha vinto il torneo ATP di Pechino, superando in finale un Del Potro un po’ annebbiato in questo pomeriggio nonostante fosse fresco dopo aver vinto la semifinale per ritiro di Fognini. Basilashvili ha dunque portato a casa la vittoria, con un doppio 6-4 che non lascia scampo a ...

Fognini si ritira - Del Potro in finale : ROMA, 6 OTT - Termina in semifinale la corsa di Fabio Fognini al "China Open" in corso sul cemento di Pechino. Il tennista azzurro, quarto favorito del seeding, non è infatti potuto scendere in campo ...

Atp Pechino : Fognini infortunato si ritira - Del Potro in finale : Si interrompe la strada di Fabio Fognini nell'Atp 500 Pechino: l'infortunio alla caviglia rimediato alla fine del match contro Fucsovits nei quarti si è rivelato più grave del previsto e Fabio ha ...

China Open : Fognini infortunato - ritiro prima Della semifinale con Del Potro : Fabio Fognini ha deciso di non giocare la semifinale del China Open , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Pechino. Il ligure, che doveva affrontare Juan Martin Del Potro nella sua ottava semifinale ...

Tennis - ATP 500 Pechino : forfait di Fabio Fognini - Juan Martin Del Potro in finale senza giocare : Fabio Fognini, a causa dei problemi alla caviglia destra che si sono evidenziati in modo molto chiaro durante il quarto di finale contro Marton Fucsovics, non è sceso in campo quest’oggi per disputare la semifinale dell’ATP 500 di Pechino che lo avrebbe messo di fronte a Juan Martin Del Potro. L’argentino, dunque, va in finale senza dover giocare un solo 15: per lui sarà la sua sesta dell’anno, con un bilancio di 2 ...