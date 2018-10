Dead Space | vediamo una parte del gioco ricreata in Unreal Engine 4

eurogamer

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il tempo passa per tutti, anche peril quale, lanciato nel 2018, ha raggiunto la veneranda età di 10 anni, per quanto mi sembri solo ieri quando il survival fantascientifico horror veniva pubblicato da EA per console di scorsa generazione il 14 ottobre 2008.Ebbene, come cita anche DSOgaming, il canale YouTube "AmirHussein S.k" ha condiviso un filmato nel quale possiamo vedere una scena spaziale del secondo capitolo della saga riprodotta in Unrea4. Purtroppo questa mappa non è disponibile per il download, ma possiamo comunque apprezzare la bontà del lavoro fatto in questo video.Cosa ne pensate? Sperate anche voi in un ritorno della saga per console di attuale e magari anche prossima generazione? Come saprete dopo un deludente terzo capitolo, in primis in termini di venditi ma anche di critica, la saga ebbe un triste epilogo. Potrebbe risorgere dalle ceneri in ...