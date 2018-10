Dazi | Cina | lavorare insieme a soluzioni

Il 'trucchetto' della Cina per beffare i Dazi di Trump : Eludere le tariffe Usa in tempi di guerra commerciale? La Cina ha già escogitato un modo per schivare la tagliola dei dazi imposti dagli Stati Uniti che colpiscono il cuore dell'innovazione e del ...

Cina : "intimi Dazi one"aumento tariffe Usa : 10.09 La Cina considera "un'intimidazione economica" l'aumento delle tariffe deciso dal presidente Trump al 10% su 200mld di dollari di merci di importazione cinese, entrato in vigore oggi. L'accusa è contenuta nell'ultimo libro bianco dell'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato,pubblicato un'ora dopo l'entrata in vigore dell'ultima tornata di dazi Usa. Gli Stati Uniti "hanno predicato senza vergogna unilateralismo,protezionismo ed ...

Usa - Dazi su made in Cina in vigore oggi : 0.45 Dalla mezzanotte di oggi (le sei di mattina ora italiana) entreranno in vigore i dazi voluti da Donald Trump su 200 miliardi di dollari di prodotti made in China. La misura scatterà mentre Trump è a New York per i lavori dell'assemblea dell'Onu. I dazi inizialmente saranno del 10% e saliranno progressivamente fino 25% alla fine del 2018 a meno che Usa e Cina non trovino un accordo.