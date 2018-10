Dal 14 ottobre possiamo provare Android Pie su Honor 10 | come accedere al programma beta

Nuovissimo aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 : B376 per Vodafone Dal 14 ottobre : Non una domenica qualsiasi questa del 14 ottobre per i possessori di Huawei P8 Lite 2017 Vodafone, alle prese con il nuovo aggiornamento 8.0.0.376 (C02), dal peso di 328MB (potete scaricarlo, una volta notificato, sotto rete Wi-Fi, che è il percorso che sentiamo sempre di consigliare, oppure attraverso la rete cellulare del vostro gestore telefonico, tenendo però presente che la cosa comporterà il consumo del corrispettivo dati sopra indicato). ...

Oroscopo settimana Dal 15 al 21 ottobre 2018 - Il tuo oroscopo settimanale - oggi.it : Stanchezza nel weekend, non avrete voglia né di sport né di avventura, perciò date buca agli amici e prendetevi tutto il tempo che vi occorre per rilassarvi. PESCI Tranquillo anche se un po' lento l'...

Maria Lampignani in radio Dal 15 Ottobre con il nuovo singolo “Basterebbe” : ALL MUSIC NEWS Maria Lampignani in radio dal 15 Ottobre con il nuovo singolo “Basterebbe” In radio dal 15 Ottobre “Basterebbe”, il nuovo singolo di Maria Lampignani, un brano scritto da Luca Sala, dal testo molto profondo, reale, necessario per ogni singolo momento della vita di ognuno. “È davvero spettacolare quanto un piccolo gesto o un semplice silenzio possa cambiare le cose” dice Maria parlando di –Basterebbe-. È davvero una canzone sulla ...

Anticipazioni Una Vita Dal 15 al 19 ottobre : l’annuncio scioccante di Cayetana : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Cayetana annuncia di essere figlia di Fabiana Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Teresa pensa che sia arrivato finalmente il momento di rivelare a tutti qual è la sua vera identità, contrastando Ursula. La maestrina vuole dare l’ultimo colpo di grazia a Cayetana. Prima, però, decide […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 15 al 19 ottobre: l’annuncio ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane Dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 15 ottobre a sabato 20 ottobre 2018 Il matrimonio tra Liam e Steffy è ormai finito a Beautiful. E uno scandalo sta per travolgere la giovane Forrester visto che anche altre persone stanno per scoprire della notte di passione con il suocero Bill Spencer. Nel frattempo Hope […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 15 al 20 ottobre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Halloween 2018 a GarDaland : orari e programma per tutto ottobre : Halloween 2018 Gardaland. Cosa fare ad Halloween 2018? I grandi parchi divertimento hanno tante proposte per festeggiare la notte più paurosa dell’anno. Gardaland (Verona) ha già pronte tante novità e nuovi show dedicati ad Halloween sia per i bambini che per i più grandi. Si parte da sabato 6 ottobre e ogni week end fino al 4 novembre 2018. SCOPRI tutto SU #Halloween Halloween 2018 a Gardaland: programma per tutto ottobre Da certi ...

Aumenti ho Mobile Dal 15 ottobre : maggiorazione per alcuni clienti sull’attivazione : Sono previsti a partire dal 15 ottobre degli Aumenti ho Mobile per alcuni clienti, precisamente per quelli che intendono passare al nuovo gestore virtuale da Vodafone. Partiamo dall'inizio dicendo che per aderire all'offerta di questo operatore occorre innanzitutto scegliere un'opzione tariffaria (al momento l'unica attivabile risulta essere quella da 9.99 euro mensili, che implica un costo di attivazione di 9 euro, una spesa di 0.99 euro per ...

Tempesta d’amore : anticipazioni tedesche e Dal 14 al 20 ottobre : anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: un nuovo triangolo Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, il matrimonio di Viktor e Alicia porterà all’incontro tra tre nuovi personaggi della soap. Un avvicinamento destinato a dare il via agli intrighi amorosi della nuova stagione della telenovelas tedesca. Dopo mille peripezie l’addestratore di cavalli e la giovane veterinaria riusciranno ad arrivare al loro ...

Gianni Morandi - il ritorno de L'Isola Di Pietro 2 : in onda Dal 21 ottobre : La Mediaset è pronta ad annunciare il ritorno de 'L'Isola Di Pietro 2' [VIDEO] che vede come protagonista Gianni Morandi. L'emittente punta sul cantante per battere la concorrenza della Rai visto che la fiction 'Solo' con Marco Bocci si è rivelata un flop in quanto è stata battuta da 'Tale E Quale Show'. Carlo Conti ha doppiato Marco Bocci e si era incominciato a creare l'ipotesi di una spostamento della serie la domenica sera. Questo giorno è ...

Zephyro - revoca azioni e warrant Dal 23 ottobre : Le azioni ordinarie e i warrant Zephyro verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato AIM dal 23 ottobre prossimo. Il Gruppo ha presentato istanza a Borsa Italiana . Il giorno 22 ottobre 2018 sarà, ...

Un posto al sole - anticipazioni Dal 15 al 19 ottobre 2018 : Niko lascia la Terrazza : Cosa succederà a Un posto al sole la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap Un posto al sole, Marina sembra essere quasi vicina alla verità sulla morte di Veronica Viscardi. Se in un primo momento l’elegante imprenditrice aveva dei forti sospetti verso Roberto Ferri, ecco che finalmente sposta lo sguardo dalle parti di Vera, […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018: Niko lascia la ...

“Basta uno sguardo” - il nuovo singolo di Fabrizio Sanna in radio Dal 12 Ottobre : ALL MUSIC NEWS “Basta uno sguardo”, il nuovo singolo di Fabrizio Sanna in radio dal 12 Ottobre Da Venerdì 12 Ottobre nelle radio italiane “Basta uno sguardo”, il singolo che segna il ritorno del cantante sassarese Fabrizio Sanna, singolo scritto da Gabriele Oggiano, Fabio Vaccaro e Andrea Amati (autore Warner per Francesco Renga, Nek, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Marco Carta) che anticipa l’ Ep in uscita a ...

Fieracavalli compie 120 anni : appuntamento a Verona Dal 25 al 28 ottobre : Fieracavalli, tra le principali manifestazioni al mondo dedicate al cavallo taglia il traguardo dei 120 anni di età. L'edizione numero 120 è in programma dal 25 al 28 ottobre prossimi, mentre la prima, insieme a un'altra manifestazione organizzata da