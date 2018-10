Da Rimini all' Antartide | ' Io | astrofisico | vado 14 mesi al Polo Sud 90 giorni di buio?

Rimini-Teramo 1-1 : cronaca - tabellino e gallery : I RISULTATI DELLA 6A GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA cronaca E COMMENTO Inizia un tour de force per il Rimini che lo porterà dopo il match odierno con ...

Rimini : 61enne minacciato dalla fidanzata con coltello e spinto ad assidui rapporti intimi : Una storia davvero sui generis quella che ci arriva da Rimini e che vede come protagonisti un attempato signore sessantunenne e la sua compagna, una donna di nazionalita' russa di 54 anni, ora indagata per violenza sessuale. Stando alle cronache locali l'uomo ha inoltrato, presso il locale comando di Polizia di Stato, formale denuncia nei confronti della sua fidanzata, rea [VIDEO], a detta del denunciate, di un comportamento prevaricatore ...

Alla Fiera di Rimini è partito il TTG - principale marketplace del turismo - al via con il ministro Centinaio : Ad aprire le porte di SIA Hospitality Design questa mattina è stato l'incontro con Constantina Tsoutsikou , Direttrice creativa dello studio di progettazione alberghiera più grande al mondo, che ha ...

Turismo : Ieg riunisce alla Fiera di Rimini l'industria internazionale : Rimini, 8 ott. (Labitalia) - Il business turistico è al centro dell’attenzione questa settimana [...]

Rimini. Argento per Dry Wall Bombers al torneo internazionale di slow pitch : La Dry Wall Bombers si è classificata in seconda posizione all’Essl International Tournament (campionato di slow pitch che viene organizzato a

Rimini : torna "Malatesta" - lo spettacolo itinerante all'interno del Castel Sismondo : ... MALATESTA replicherà dal 4 al 27 ottobre 2018 in occasione della conclusione delle Celebrazioni Malatestiane 2017-2018, vede la collaborazione con il Festival del Mondo Antico e apre il cartellone ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Luoghi fantasma di Rimini : dal Paradiso a Villa Ombrosa. Ecco gli edifici dimenticati destinati all'oblio : Alcuni di questi palazzi sono stati riqualificati, come l'ex colonia bolognese di Miramare, che dopo anni di degrado, il 21 di giugno ha riaperto i battenti con una rassegna di spettacoli musica ed ...

Teatro Galli di Rimini : Bolle - Bartoli e Gergiev per la riapertura dopo 75 anni : La riapertura del Teatro Galli di Rimini, ritornato al suo antico splendore dopo 75 anni, è affidata a Cecilia Bartoli, protagonista di "Cenerentola". Seguiranno il viaggio universale nel mondo della danza a cura di Roberto Bolle e il "Simon Boccanegra" di Giuseppe Verdi con la star Valery Gergiev.Continua a leggere

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Ravenna - Ferrara - Rimini : parte dalla Destinazione Romagna il progetto EuroCultureTrip 2018 di Apt : E' possibile seguire il blogtrip sul web attraverso gli hashtag #EuroCultureTrip e #inEmiliaRomagna Economia , Società