Crolla tetto | donna salvata da macerie

Teano - Crolla il tetto della palestra durante lezione : studenti sotto choc : A pochi giorni dall'inizio della scuola la cronaca porta l'attenzione sulla sicurezza negli edifici. ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d'Italia, è già stata contattata dagli studenti di una classe dell'Istituto Comprensivo ...

Bassano del Grappa - Crollano tetto e cornicione di un palazzo/ Ultime notizie : 4 feriti - uno grave : Bassano del Grappa, crollano tetto e cornicione di un palazzo: 4 feriti, uno grave sarà operato a una gamba. Le Ultime notizie: disposta messa in sicurezza dell'edificio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Incendio a Milano : palazzina di 3 piani in fiamme/ Ultime notizie : Crolla il tetto - evacuati residenti : Incendio a Milano: palazzina di 3 piani in fiamme, crolla il tetto. Le Ultime notizie: residenti evacuati, vigili del fuoco accorsi sul posto con sette mezzi, intervenute tre ambulanze(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:11:00 GMT)

Incendio in una palazzina di 3 piani : Crolla il tetto. Residenti in fuga : Un Incendio è divampato a Milano, sabato pomeriggio, intorno alle 18.30, in una palazzina di tre piani. Il rogo, in via Davanzati angolo via Candiani, nella periferia nord della città, è partito da un ...

Roma - Crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere : Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere Ecco le impressionanti immagini del tetto crollato della chiesa… L'articolo Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere proviene da Essere-Informati.it.

Roma - Crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : È Crollato con un boato fortissimo ed una colonna di fumo il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami.La chiesa è situata al ridosso del Foro Romano ed alle pendici del Campidoglio essa si erge dove un tempo si trovava il Tullianum una cisterna d’acqua voluta dal re Servio Tullio poi trasformata in carcere dal re Anco Marzio, da cui deriverebbe il nome Mamertino, come ci ricorda lo storico Tito Livio. La parte più bassa, quella ...

Roma : Crolla il tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : Roma – Crollo al Foro Romano. E’ Crollato il tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel rione Campitelli, sopra il Carcere Mamertino. E’ stata subito transennata la zona e sono arrivati i Vigili del Fuoco. Non ci sono feriti. Il parroco avrebbe riferito ai Carabinieri del comando Piazza Venezia, intervenuti sul posto, che la Chiesa era chiusa al momento dell’incidente. Gravi i danni alla struttura, la volta è quasi ...

Crolla il tetto della chiesa dei matrimoni : "Domani si doveva sposare una coppia" : Non sono chiare per ora le cause che hanno portato al cedimento del tetto della chiesa di S. Giuseppe dei falegnami davanti...

Roma - Crolla tetto chiesa S. Giuseppe Falegnami/Video ultime notizie - il Rettore “Si è rischiata la tragedia" : Roma, crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami al Campidoglio. ultime notizie, tanta paura nella capitale a seguito della caduta della volta della chiesa(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:35:00 GMT)