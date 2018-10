Cristina Parodi | gli insulti sessisti dell' assessore di Cascina

Cristina Parodi - ASSESSORE CASCINA : PIENA DI CORNA/ Video Sonia Avolio - arriverà la replica? : "CRISTINA PARODI sei PIENA di CORNA": CASCINA, l'attacco choc di Sonia Avolio, ASSESSORE della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. CRISTINA PARODI è finita inconsapevolmente al centro delle feroci polemiche di politici ed anche qualche utente social. Dopo avere rilasciato alcune dichiarazioni su Matteo Salvini, parlando di successo politico ottenuto per via dell’ignoranza del nostro ...

Matteo Salvini commenta l'attacco di Cristina Parodi : "Dirò ai miei parlamentari di passarci sopra. Gli elettori giudicheranno" : Non si è fatta attendere la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini alle critiche della giornalista Cristina Parodi pronunciate a I Lunatici su Rai RadioDue ("A cosa è dovuta l'ascesa di Matteo Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza").Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega intervistato oggi ...

Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'Lasci la RAI - ha offeso Salvini' : La conduttrice televisiva Cristina Parodi è stata accusata dagli esponenti della Lega di aver offeso pubblicamente il vice premier Matteo Salvini. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La Parodi, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteo Salvini al governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza". Cristina Parodi, come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori ...

Cristina Parodi su Matteo Salvini : “ascesa dovuta alla paura e all’ignoranza” : Cristina Parodi commenta l’ascesa di Matteo Salvini. La replica della Lega è pesantissima: “Lasci la Rai e scenda in politica” Cristina Parodi e Matteo Salvini. Ospite de “I lunatici” su Radio 2, la giornalista e conduttrice Rai dice la sua sull’ascesa di Salvini alla guida del Governo. Parole che hanno poco dopo spinto la Lega a rispondere con alcune esternazioni davvero dure. Ecco cosa è successo. Cristina ...

Cristina Parodi - LEGA CHIEDE DIMISSIONI : SALVINI FRENA/ Su Twitter la sostengono Chef Rubio e Fabio Canino : PARODI contro SALVINI: LEGA CHIEDE DIMISSIONI dalla Rai. La presentatrice attacca il ministro dell'interno ai microfoni di Radio Rai 2: “La sua ascesa dovuta all’ignoranza"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:30:00 GMT)