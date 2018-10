Cristiano Ronaldo accusato di stupro | Raffaella Fico lo difende E' un bravo

Cristiano Ronaldo nell'occhio del ciclone - ma c'è chi lo difende : L'opinione di Raffaella Fico sull'ex fidanzato Tiene banco la notizia di cronaca che vede protagonista il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo che è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di Kathryn Mayorga. Anche Matrix, la nota trasmissione di ...

Cristiano Ronaldo Junior continua a segnare : i gol pubblicati da CR7 su Instagram. VIDEO : Dopo il poker al debutto con i pulcini della Juve, il figlio di Cristiano Ronaldo continua a stupire in maglia juventina con l'Under 9. Spaventosa la media realizzativa, ben superiore , per ora, a ...

Madalina Ghenea e l'amore : “mi innamoro della forza"”/ Su Cristiano Ronaldo : "un vero gentleman" : Madalina Ghenea racconta i suoi ex amori e della felicità ritrovata con il compagno Matei Stratan "l'uomo più importante della sua vita"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Georgina Rodriguez non abbandona Cristiano Ronaldo - la fidanzata di CR7 senza dubbi : “è la mia persona preferita” : Georgina Rodriguez e la dolce dedica d’amore a Cristiano Ronaldo, la spagnola ribadisce ancora una volta sui social il suo amore per CR7 Georgina Rodriguez, nonostante le accuse di stupro di Kathryn Mayorga al suo fidanzato, rimane convinta del suo amore per Cristiano Ronaldo. La bufera mediatica in cui si trova coinvolto il calciatore della Juventus non ha intaccato l’amore della spagnola per il suo compagno e padre di sua ...

Le notizie del giorno – Lo scandalo Calciopoli si allarga : nel mirino l’agente di Milinkovic-Savic e la decisione di Cristiano Ronaldo : Le notizie del giorno – Un nuovo scandalo ha colpito il Belgio, la ‘Calciopoli’ che riguarda il mondo del calcio, lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Nel mirino i principali club e procuratori con l’accusa di riciclaggio, corruzione, plusvalenze gonfiate sui trasferimenti dei calciatori e match fixing. Come riporta il quotidiano serbo Kukir, tra le figure coinvolte ci sarebbe anche l’ex calciatore Mateja Kezman, oggi ...

Clamorosa bomba dalla Spagna - Cristiano Ronaldo via dalla Juve prima della scadenza : ecco la prossima destinazione : Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su un futuro nella Major League ...

Juve - che attacco con Cristiano Ronaldo : 2 gol in tutte le partite : la tabellina del due e non è poi così semplice. Quest'anno la Signora è riuscita a mandarla a memoria senza mai dare l'impressione di applicarsi troppo. ogni partita di campionato due gol, almeno,. ...

Juventus news - le ultime sull'infermeria e su Cristiano Ronaldo : Ormai recuperati al 100% De Sciglio e Douglas Costa, mentre anche Rugani è ormai vicino a tornare a disposizione. Intanto l'avvocato di CR7: "Nessun nuovo accordo con Cathryn Mayorga"

Stupro Cristiano Ronaldo - la decisione del calciatore portoghese : Stupro Cristiano Ronaldo – Non è un buon momento fuori dal campo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è stato accusato di violenza sessuale, nelle ultime ore importanti novità. Il calciatore bianconero avrebbe infatti deciso di non staccare un altro assegno intestato a Cathryn Mayorga, la modella che fece denuncia di violenza e poi firmò un accordo a 375mila dollari in cambio di silenzio. ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo dalle accuse di molestie : "È una persona perbene" : In merito alla nuova ondata di polemiche sullo scandalo molestie che stavolta hanno coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da più donne, scende in campo Raffaella Fico sua ex fidanzata. La showgirl durante una puntata del programma di Canale5 Matrix parla innanzitutto della sua storia con il fuoriclasse: Era ancora un giocatore dello United e lo conobbi ad una festa in Italia la stessa estate dei fatti in discussione. Con me fu ...