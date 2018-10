Cristiano Cavina | libri | atmosfere di provincia e videogiochi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) Nel mondo deilo snobismo si è fatto strisciante. Si critica un testo senza averlo letto, come nel caso del libro di Totti, si prova invidia per i numeri di Fabio Volo, la cui narrativa travolge per vendite la letteratura di autori più blasonati, e si ruba tempo alle pagine fotografando copertine da condividere sui social. Fortunatamente capita ogni tanto anche di imbattersi nella genuinità di autori capaci di restare persone normali, e di riconciliare un libraio blogger col suo lavoro. Ho recentemente finito di leggere Pepi Mirino e i P.N.G ostili, il nuovo romanzo diedito da Marcos Y Marcos uscito l’11 ottobre, e non ho resistito al desiderio di intervistarlo per scoprire i segreti dell’autore e del libro. Vi si racconta la storia di Pietro detto Pepi e dei suoi amici del Club dei Cecchini, un gruppetto di ragazzini che passano il loro tempo tra avventure nel ...