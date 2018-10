Conte | sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare

Conte : 'Sulla pressione fiscale c'è ancora da lavorare' : Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , durante l'inaugurazione della quarta edizione della scuola di formazione politica della Lega. Il premier ha poi affermato: "Sono populista. ...

Conte si dice 'fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

L’Uragano Michael si rafforza : domani l’impatto sulla Florida - oltre 100 Contee in stato di emergenza : Michael si è intensificato: è diventato un uragano di 2ª categoria, con venti fino a 155 km/h, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center statunitense. Dovrebbe rafforzarsi ed effettuare il “landfall” come uragano di 3ª categoria sulla Florida meridionale, per poi abbattersi su Alabama, Georgia, Carolina del Nord e del Sud. oltre 100 contee tra Florida e Alabama sono in stato di emergenza: ben 1250 uomini della guardia ...

Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio aveva un rapporto professionale con il professore che lo esaminò al concorso da ordinario, nel 2002, Cosa che oggi sarebbe irregolare The post Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Ombre sulla cattedra all'ateneo. Ma Conte : "Non ho violato la legge" : Giuseppe Conte nega tutto e rispedisce le accuse al mittente. Nei giorni scorsi Repubblica lo aveva accusato di aver violato la legge nel 2002 per ottenere la cattedra di professore ordinario superando un concorso all'Università di Caserta. Oggi, in una lettera inviata al quotidiano diretto da Mario Calabresi, il presidente del Consiglio smonta, punto per punto, ogni accusa a lui mossa e definisce, senza troppo giri di parole, l'inchiesta ...

Conte : 'Abbiamo chiuso il cerchio sulla manovra economica' : Nel colloquio con "La Stampa" pubblicato questa mattina ho avuto modo di affrontare questi temi e non solo: ho parlato anche di politica internazionale e delle altre importanti questioni che stiamo ...

Vertice sulla manovra - Conte : "Confermiamo la linea - riforme già dal 2019" : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. E un nuovo Vertice sulla manovra, a quanto si apprende, è previsto domani mattina a Palazzo Chigi. La composizione ...

Vertice sulla manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Governo - al via vertice sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...