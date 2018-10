: Nella lettera a @repubblica #Conte gioca con parole: “con Alpa non abbiamo uno studio associato”. Nel cv inviato al… - s_margiotta : Nella lettera a @repubblica #Conte gioca con parole: “con Alpa non abbiamo uno studio associato”. Nel cv inviato al… - Cyber_Feed : • News • #Conte: su Dl fisco c'è da lavorare - NotizieIN : Conte: su Dl fisco c'è da lavorare -

"Io sono populista, ma non arrogante né vanitoso. Così il premieralla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Lunedì-ha aggiunto- avremo il consiglio dei ministri: porteremo all'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio".Comunque, ha spiegato, "la riforma fiscale non si fa d'un tratto, ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è daancora perché non è ancora soddisfacente".(Di domenica 14 ottobre 2018)