Conte | “Sono populista | non mi lascio distrarre da vanità e arroganza”

MISS ITALIA 2018/ L’omaggio a Frizzi e il belpaese della Mirigliani : “Sono Contenta - nessuna caduta di stile!” : Lunedì 17 settembre, andrà in onda su La7 la finalissima di MISS ITALIA 2018. Nella prima serata, verrà incoronata la 79esima reginetta assoluta di bellezza.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Conte : “Sono diventato premier per caso. Prima insegnavo - mi hanno detto che non posso più farlo” : Il premier Conte incontra i bambini di una scuola marchigiana e scherza: "Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo già smesso. Da quando sono diventato premier, premier per caso, sono venuto qui già tre volte, vuol dire che sono molto attento al vostro territorio. Vorrei dirti che ci si diverte... ma si prova una forte responsabilità e anche tanto orgoglio nell'essere premier".Continua a leggere

F1 – Ocon - weekend positivo a Spa e nessuna preoccupazione per il futuro : “sono Contento così” : Esteban Ocon, giunto sesto sul traguardo del Gp del Belgio, parla della gara appena terminata sul circuito di Spa-Francorchamps Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton, partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico di ...

Inter - Keita : “Sono molto Contento. Spalletti decisivo per il mio arrivo” : Inter, Keita- Prime parole per Keita da giocatore dell’Inter dopo il suo arrivo a Milano nella notte. Keita è un nuovo giocatore dell’Inter, e lo stesso attaccante è apparso carico e motivato per l’inizio della nuova avventura in maglia nerazzura. AFFARE DA 5 MILIONI PIU’ 34 MILIONI Keita vestirà nerazzurro per una cifra pari a […] L'articolo Inter, Keita: “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Sono Contenta per il personale - non potevo chiedere di meglio” : Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo. “Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho ...