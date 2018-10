Conte | Sono populista e nella posizione che occupo mi sono già trovato a

Bertè choc da Maurizio Costanzo : 'Mio padre? Un bastardo - sono Contenta sia morto' : 'Mio padre? Un bastardo, sono contenta sia morto'. Loredana Bertè, ospite della trasmissione L'intervista, con Maurizio Costanzo, è un fiume in piena. La cantante ha ripercorso le tappe della sua vita,...

Manovra : Di Maio - Conte la spiegherà in Ue - Italia Paese forte e sono fiducioso : ... questo non lo dico solo io o il M5S ma la Jp Morgan in un'intervista al Sole24 ore dove viene sottolineato come le misure messe in campo dal governo possano essere da stimolo per l'economia. E sarà ...

Conte : numeri manovra non sono assolutamente in discussione : Roma, 9 ott., askanews, - 'I numeri dela manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con un piano di investimenti per il Paese di cui discuteremo ...

Corte Conti : 'I margini di sicurezza del debito sono molto Contenuti' : ... circa 400 miliardi, , la minaccia di innescare un circolo vizioso tra costo e incidenza del debito, con ripercussioni sull'economia reale, è sempre presente'. ore 12.30 Juncker: 'L'incontro con Fico ...

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di conflitto d’interessi sono false e diffamatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...

MotoGp Thailandia - Dovizioso : «Non è bello perdere all'ultima curva - ma sono Contento» : LA CRONACA DELLA GARA CLASSIFICA Bravo @AndreaDovizioso ! P2 at #ThaiGP after a super intense final lap... #ForzaDucati #DucatiTeam pic.twitter.com/lJbL6GIQrn - Ducati Motor, @DucatiMotor, October 7, ...

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGP 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono Contento del passo. Domani mi gioco la vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...

Turismo in crescita negli ultimi 10 anni : in calo solo la permanenza media Aosta - I dati sono Contenuti nella ricerca presentata ieri a ... : Il settore turistico valdostano gode di buona salute. A dirlo non è un medico, ovviamente, ma una ricerca presentata ieri a Palazzo regionale dall'agenzia di management e marketing TurismoK nel corso ...

I dolcificanti a basso Contenuto di calorie sono dannosi per la salute : ecco i loro effetti su intestino e glicemia : Studi precedenti hanno indicato che un alto e costante consumo di bevande zuccherate con dolcificanti a basso contenuto di calorie è associato ad un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, ma il meccanismo di tutto questo è ancora sconosciuto. Ora gli autori di un nuovo studio, presentato al meeting annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), hanno dimostrato che aggiungere questi dolcificanti alle diete di ...

Salvini : "370mila in pensione - sono Contento" : "370mila in pensione, se quattro mesi fa me lo avessero detto, sarei stato 370mila volte contento" così il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini sulla riforma pensionistica.

X Factor 2018 - a Fedez vanno gli Over - ma non è molto Contento : ecco chi sono : La prima puntata dei Bootcamp ha visto come protagonisti Fedez e Manuel Agnelli , a loro il compito di formare la squadra da portare agli Home Visit. Per la prima volta in cinque anni Fedez guiderà la ...

Milan - Musacchio : 'Ora sono Contento - lo scorso anno...' : Il difensore del Milan Mateo Musacchio parla a Sky Sport prima della sfida di Europa League con l'Olympiacos: 'Oggi parto in panchina, ma sto giocando molto di più rispetto allo scorso anno e sono molto contento. Ci sono tanti centrali forti, devo ...

Una superba Lady Gaga in A Star Is Born - con Bradley Cooper in stato di grazia : un classico Contemporaneo dalla colonna sonora da Oscar : La prima prova da protagonista di Lady Gaga in A Star Is Born, diretta dalla co-Star Bradley Cooper, è la dimostrazione ennesima del suo talento versatile, genuino e magnetico. Chi la conosce come straordinaria interprete, autrice e compositrice non si stupirà delle sue impressionanti performance vocali, ma apprezzerà un approccio alla recitazione delicato eppure intenso, nell'interpretazione di un personaggio che si evolve in un crescendo ...