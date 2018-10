Conte lancia il Reddito di Cittadinanza “su base geografica” “Se fatto male è come un

Conte rilancia il progetto Alitalia "Biglietto unico aereo-treno" : Il premier Giuseppe Conte conferma il piano per il rialncio di Alitalia cui sta lavorando il ministro Di Maio. "Massimo impegno da parte del governo per rilanciare Alitalia e il suo ruolo strategico per l'offerta del turismo in Italia Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Boccia : 'Freddezza con Di Maio'. E lancia un appello a Conte : Roma, 7 ott., askanews, - Il leader di Confindustria Vincenzo Boccia parla di 'Freddezza' che si è creata con il vicepremier Luigi di Maio dopo il decreto dignità. E lancia un appello al presidente ...

Boccia : "Freddezza con Di Maio". E lancia un appello a Conte : Comunque il ministro dell'economia Giovanni Tria "conosce tutte le nostre proposte, abbiamo un po' di freddezza con alcuni". Si rischia di "passare dalle leggi ad personam a quelle contra personam - ...

LANCIANO - RAPINA IN VILLA : NIVA BAZZAN DIMESSA/ “Contenta di far ritorno a casa” - madre capobanda “punitelo” : RAPINA a LANCIANO, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:17:00 GMT)

Salvini 'sbianchetta' Conte dalla foto rilanciata sui suoi social : Il vicepremier Matteo Salvini 'sbianchetta' l'immagine di Giuseppe Conte per pubblicizzare sui social il decreto legge sicurezza e immigrazione. Nella foto ufficiale, scattata dall'Ansa durante la ...

Turchia : mentre cresce il malContento - il governo presenta un nuovo programma per rilanciare l'economia : Ankara, 21 set 17:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha svelato l'atteso piano per salvare il paese dai suoi problemi economici,... , Tua,

Conte : 'Reddito di cittadinanza in bilancio'E Di Maio rilancia : 'Sì a un po' di deficit' : E, allo stesso tempo, prova a stemperare la tensione con il ministro dell'Economia: 'Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. ...

F1 - Bottas Contento a metà : “difficile ottenere il bilanciamento perfetto - ma possiamo cogliere un buon risultato” : Il pilota finlandese conferma i progressi della Mercedes, sottolineando però le sue difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento della monoposto Una giornata interlocutoria quella vissuta ieri da Bottas a Singapore, dove il finlandese ha mostrato alcune difficoltà nel domare la sua Mercedes sul circuito di Marina Bay. Photo4/LaPresse La W09 però si è dimostrata solida e più veloce rispetto al recente passato, questo aumenta la fiducia ...

Conte lancia DECRETO GENOVA : “IN 10 GIORNI IL COMMISSARIO”/ Crollo Ponte Morandi - “no ricatto Autostrade” : DECRETO GENOVA, Cdm approva ma il nome del commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal Crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Strix Factor - Michelle Hunziker lancia un nuovo Contest per Striscia La Notizia : nuovo contest in arrivo per l’edizione 2018 2019 di Striscia La Notizia: si tratta di Strix Factor lanciato sui social da Michelle Hunziker Grandi novità per Striscia La Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è pronto a stupire ancora una volta i milioni di telespettatori con un contest speciale indirizzato proprio al pubblico italiano. Si tratta di “Strix Factor“, il nuovo contest lanciato da Michelle Hunziker sui ...

Tim lancia un Contest tra maghi della realtà aumentata per potenziare la fruizione di film e sport su TIM Box : Tim lancia un contest tra progettisti ed esperti della Mixed Reality per potenziare l'esperienza di fruizione di film e sport su TIM Box. Le iscrizioni si aprono il 27 agosto e il contest si svolge il 27 e 28 settembre a Orvieto per sviluppare soluzioni e servizi legati alle tecnologie emergenti. Come spiega una nota, ...

La nazionalizzazione delle autostrade divide il governo. E Conte non si sbilancia : Questa volta la frattura nel governo non è, come avviene su molti temi, tra Lega e Movimento 5 Stelle ma al vertice di via Bellerio. Da una parte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che - in sintonia con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, preme per la nazionalizzazione? delle autostrade italiane dopo la tragedia del ponte Morandi. Dall'altra il suo braccio destro, il sottosegretario alla presidenza ...

Governo - Conte : “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” : Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità”In un videomessaggio su… L'articolo Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” proviene da Essere-Informati.it.