Conte | Io populista? Per recuperare frattura fra élite politica e società

Conte : “Io sono populista - dobbiamo risanare frattura tra elite politica e popolo” : “Nel corso degli ultimi anni si è creata una frattura tra elite politica e società civile. Il popolo è all’articolo primo della Costituzione, non si può pensare di fare politica alimentando la frattura tra classe dirigente politica e popolo. sono populista nella misura in cui siamo consapevoli di questa frattura e stiamo agendo per risanarla. E’ fondamentale mantenere fede a tutte le promesse sintetizzate nel contratto di ...