Conte | “Frattura tra élite e società civile La riforma fiscale non si fa d’un tratto | il

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Si è creata una frattura tra lepolitiche e la, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare”. E secondo il premier Giuseppe, “le nuove forze politiche hanno saputo interpretare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica”. Intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega, il presidente del Consiglio – che si è definito “populista” – spiega a suo avviso come è maturato il successo elettorale del M5s e del Carroccio. Il premier ha parlato anche delle riforme del suo governo, in particolare di quellache “non si fa tutta” e del reddito di cittadinanza: “Ora – ha specificato riguardo al fisco – interveniamo in misura significativa ma sulla pressione...