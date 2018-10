Conte e il reddito di cittadinanza |  «Offerte di lavoro su base geografica»

Reddito di cittadinanza - Conte : : Conte lo ha detto a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. 'Si è creata una frattura tra le elite politiche e la società civile, una progressiva erosione ...

Conte : “Frattura tra élite e società civile. La riforma fiscale non si fa d’un tratto - il reddito di cittadinanza è essenziale” : “Si è creata una frattura tra le élite politiche e la società civile, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare”. E secondo il premier Giuseppe Conte, “le nuove forze politiche hanno saputo interpretare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica”. Intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega, il presidente ...

Conte ad Assisi omaggia San Francesco ma la reddito-card è lontana dal poverello : dal nostro inviato Assisi San Francesco non è il padrino né il patrono dell'assistenzialismo. Nessuno infatti lo ha visto festeggiare, insieme ai ministri grillini, né sul balcone né sul barcone. Si ...

Conte celebra san Francesco : reddito cittadinanza un orgoglio : Assisi, Pg,, 4 ott., askanews, - E' Marco Bucci, sindaco di Genova espressione del centrodestra, il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi crollato scelto dal Governo: il presidente del ...

Conte - orgoglio per reddito cittadinanza : ANSA, - ASSISI, 4 OTT - "Il reddito di cittadinanza è una misura di cui sono particolarmente orgoglioso: non un sussidio ma una scintilla che permetterà di essere partecipi nella nostra società a ...

Conte : orgoglioso di reddito cittadinanza - non è assistenziale : Assisi, 4 ott., askanews, - 'In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per progettare la società che vogliamo. Non ci siamo limitati ad approvare un mero documento contabile, in cui inserire ...

Conte alla Stampa : il reddito di cittadinanza scatterà a marzo : L'obiettivo è spingere le persone a comprare ciò che è necessario rimettendo in moto l'economia locale'. II ponte di Genova? 'A Genova sono arrivato sei ore dopo il disastro. Ho tenuto due consigli ...

Conte alla Stampa : il reddito di cittadinanza scatterà a marzo : "Dal primo marzo partiremo con il reddito di cittadinanza" e sul Ponte di Genova "faremo di tutto per consegnarlo entro la fine del 2019". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Stampa in cui annuncia anche di aver invitato Macron a Palermo "per discutere della Libia". "Se la manovra sarà vantaggiosa per gli italiani lo sarà per ...

La promessa di Conte : “Reddito di cittadinanza già a partire da marzo” : Nel corso di questa chiacchierata, che durerà poco meno di due ore, il primo ministro Giuseppe Conte dirà almeno quattro cose che meritano un titolo. La prima rivolta all’Europa: «Nel 2020 porteremo il rapporto deficit/Pil al 2,1% e nel 2021 scenderemo all’1,8%; avremo un miglioramento del rapporto debito/Pil che ora veleggia sopra il 130% e nel 20...

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all’1 - 8% e debito al 126 - 5%» M5S : dieci miliardi per reddito di cittadinanza : Il premier: «Non rinunceremo alle misure del contratto di governo, non erano promesse elettorali». Tria: «In un anno dimato il gap di crescita con l’Ue». Salvini: «10mila assunzioni nelle forze dell’odine». Di Maio: «Giù Ires per imprese che assumono»

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all'1 - 8% e debito al 126 - 5%» M5S : dieci miliardi per reddito di cittadinanza : «Dimezzeremo il gap tra il tasso di crescita italiano e il tasso di crescita Ue nel primo anno, nel 2019 - dichiara il ministro dell'Economia -. Per quanto riguarda il debito scenderemo di oltre 4 ...

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...