Congresso Pd | Zingaretti a Renzi | “Stop egocrazia” Video | Gentiloni | Cambiare

Congresso PD - ZINGARETTI VS RENZI : “STOP EGOCRAZIA”/ Video - Corallo e Richetti ufficiali : ‘manca’ l’avversario : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel CONGRESSO, serve aria fresca". Gentiloni risponde a RENZI: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Zingaretti verso Congresso : “stop egocrazia nel Pd”/ Video - Gentiloni a ‘Piazza Grande’ : “no alleanza con M5s” : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Pd - convention Zingaretti : Gentiloni a ‘Piazza Grande’/ Video “no correnti Congresso” : rissa con animalisti : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:36:00 GMT)

Zingaretti lancia la propria candidatura al Congresso Pd : Vogliamo rigenerare una cultura politica fatta di inclusione, di umilt , fatta di ascolto di chi ha bisogno di essere ascoltato . Poi una necessaria precisazione: non voglio tornare indietro verso ...

La piazza di una sinistra normale. Nicola Zingaretti lancia la sua corsa al Congresso Pd : Una piazza "normale", per un forza normale. Senza effetti speciali, ossessioni di leaderismo e "menomale che il capo c'è". Sindaci e amministratori, non solo del Pd, si alternano sul podio dell'agorà di piazza Grande, la convention organizzata da Nicola Zingaretti, all'ex Dogana. È il lancio della candidatura di Zingaretti alla segreteria del Pd: "Non vogliamo continuare – dice in chiusura di mattinata - sulla strada ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al Congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...

Pd - il Congresso è vicino : un solo nome contro Zingaretti - pressing su Delrio : Il botta e riposta a distanza tra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti avvia la stagione congressuale. Il reggente Martina...

Pd - Martina a Orfini e Zingaretti : “No allo scioglimento - Congresso e primarie a gennaio. Basta con le parole in libertà” : Nel Partito Democratico si intensifica il dibattito interno in vista degli appuntamenti dell’autunno. A poche ore dalla proposta avanzata dal presidente Matteo Orfini di “sciogliere il partito e rifondarlo” e dalla risposta del governatore del Lazio Nicola Zingaretti (“E’ una scusa per rinviare il congresso“), Maurizio Martina prova a riportare ordine nel partito. “Più che discutere di scioglimenti del ...

Orfini : «Sciogliamo il Pd» Zingaretti frena : «Manovra per ritardare il Congresso» : Matteo Orfini è uno che parla pane al pane vino al vino. Ha dato un'occhiata alla situazione del Pd. Nicola Zingaretti che vuole scendere in campo. Matteo Renzi che non lo voterebbe mai e poi mai. ...

Zingaretti : Congresso Pd prima del voto : 14.43 Il congresso del Pd "si è detto che si farà prima delle Europee e sarà prima delle Europee. La cosa importante è cominciare a parlare con gli italiani di nuovo, per dire che si può cambiare, che c'è una speranza da ricostruire". Lo dice Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd. Sulla candidatura di Delrio ala segreteria "c'è un dibattito legittimo". In ogni caso, osserva,"bisogna fare opposizione ma ...

Zingaretti - Congresso prima di europee : ANSA, - ROMA, 15 SET - Il congresso del Partito democratico "si è detto che si farà prima delle europee e sarà prima delle europee. La cosa importante è cominciare a parlare con gli italiani di nuovo, ...

Pd - braccio di ferro Renzi-Zingaretti : data del Congresso in alto mare : Nel Pd tutti dicono di volere il congresso al più presto, ma aumentano i sospetti reciproci su presunte manovre per rinviarlo. Intanto si inasprisce lo scontro tra l'unico candidato finora alla ...

Pd - braccio di ferro Renzi-Zingaretti : data del Congresso in alto mare : Nel Pd tutti dicono di volere il congresso al più presto, ma aumentano i sospetti reciproci su presunte manovre per rinviarlo. Intanto si inasprisce lo scontro tra l'unico candidato finora alla ...

Pd - inizia la lunga volata verso il Congresso : Zingaretti è in pole - renziani senza candidato : Tutte le aree interne sono in fermento e in attesa di schierarsi in 'assetto' congressuale. Gli eventi e le manifestazioni...