Con Android Pie i backups sul Cloud ricevono un ulteriore crittografia di sicurezza

Cuffie e smartphone Android Con Google Assistant : traduzione in tempo reale : Arriva la traduzione in tempo reale su tutte le Cuffie e smartphone Android con Google Assistant: Google Pixel Buds, Pixel, Pixel 2 e Pixel 2 XL (in attesa che arrivino sul mercato anche i Pixel 3), possono utilizzare la funzione di Google Translate, con o senza l’ausilio di Assistant, per tradurre in tempo reale. Se le Cuffie bluetooth Pixel Buds offrono come caratteristica distintiva la traduzione in tempo reale, sembra che Google stia ...

Honor 10 riceve EMUI 9 Con Android 9 Pie in beta limitata in Italia : Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento a EMUI 9 basata su Android 9 Pie, sotto forma di beta limitata ad appena 200 partecipanti. L'articolo Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia proviene da TuttoAndroid.

Tutti i dispositivi Android e le cuffie Con Google Assistant supportano la traduzione in tempo reale : Stando a quanto riportato sulla pagina di supporto dedicata a Pixel Buds, "Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e telefoni Android ottimizzati per Google Assistant" L'articolo Tutti i dispositivi Android e le cuffie con Google Assistant supportano la traduzione in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati Con la password della schermata di blocco dell’utente : Android 9 Pie include le modifiche al modo in cui i backup cloud vengono archiviati e nemmeno Google può leggere i dati degli utenti L'articolo I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni per i Samsung Galaxy Con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...

Xiaomi Mi 6S spunta su Geekbench Con Snapdragon 835 e Android 9 Pie : Su Geekbench oggi è comparso lo Xiaomi Mi 6S, con caratteristiche hardware da far invidia. Lo smartphone potrebbe vedere le luce già il 15 ottobre. L'articolo Xiaomi Mi 6S spunta su Geekbench con Snapdragon 835 e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti Google Pixel avvertono meno la frammentazione di Android - anche Con Android 9 Pie : Google sta cercando di inviare un messaggio molto importante coi suoi Google Pixel. Questi smartphone, proposti come dispositivi di fascia alta e con […] L'articolo Gli utenti Google Pixel avvertono meno la frammentazione di Android, anche con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Honor View 10 avvistato su Geekbench Con Android 9 Pie - l’aggiornamento si avvicina : Honor View 10 ha fatto la sua comparsa su Geekbench, nota piattaforma di benchmark, con Android 9 Pie a bordo, sintomo di un imminente rilascio dell'aggiornamento. L'articolo Honor View 10 avvistato su Geekbench con Android 9 Pie, l’aggiornamento si avvicina proviene da TuttoAndroid.

Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 Con nuovi pezzi di Android 9 Pie : Nova Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la recente versione 6.0 alla beta numero 5. L'articolo Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sticky Notes 3.0 : arriva l’integrazione Con gli smartphone Android : Con October 2018 Update, Microsoft ha rilasciato la versione 3.0 di Sticky Notes introducendo nuove feature interessanti come la barra multifunzione e, soprattutto, la sincronizzazione tra più PC Windows 10 uniti da un unico account. Le indiscrezioni trapelate alcune settimane che facevano riferimento ad una sincronizzazione estesa anche al mondo degli smartphone si sono rivelate quest’oggi veritiere. Il Colosso di Redmond ha, infatti, ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL garantito il supporto fino a ottobre 2021 Con Android S : I nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno un supporto software di aggiornamenti al sistema operativo fino a ottobre 2021 con l’arrivo di Android S.Come molti di voi sanno già due giorni fa sono stati presentati i due nuovi smartphone top di gamma di Google, il Pixel 3 XL e il Pixel 3.Si tratta ovviamente di una soluzione destinata solamente agli utenti più esigenti considerato l’hardware utilizzato ma ...

Cut It Brain Puzzles Trucchi Android | Consigli E Skip infiniti illimitati : Come ottenere Consigli e aiuti infiniti illimitati, Skip infiniti illimitati e altri Trucchi nel gioco Cut It Brain Puzzles per Android Cut It Brain Puzzles Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Cut It Brain Puzzles Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Cut It Brain Puzzles? Stai giocando […]

Cut It Brain Puzzles Trucchi Android | Consigli E Skip infiniti illimitati : Come ottenere Consigli e aiuti infiniti illimitati, Skip infiniti illimitati e altri Trucchi nel gioco Cut It Brain Puzzles per Android Cut It Brain Puzzles Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Cut It Brain Puzzles Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Cut It Brain Puzzles? Stai giocando […]

Nokia 3.1 Plus ufficiale Con Android One : prezzo e caratteristiche : Svelato oggi in un evento in India il nuovo Nokia 3.1 Plus incluso nel progetto Android One: ecco le principali caratteristiche del prodotto e il suo prezzo di listino.Oggi HMD Global in India ha presentato un altro smartphone facente parte del progetto Google Android One: stiamo parlando del Nokia 3.1 Plus.Nokia 3.1 Plus ufficiale: ecco le principali caratteristiche dello smartphoneIl Nokia 3.1 Plus si presenta con un display LCD IPS da 6 ...