Come si fa screenshot su Samsung J4+

Come si fa screenshot su Samsung J6+ : Come si scatta uno screenshot su Samsung J6+ ? La guida tratta dal manuale italiano Pdf Samsung J6+ che vi insegnerà a catturare schermate in pochi passi e velocemente.

Come fare screenshot su Android? Ecco i metodi per tutti gli smartphone : Come fare uno screenshot sugli smartphone Android? Gli utenti alle prime armi si possono trovare in difficoltà quando gli viene richiesto di eseguire […] L'articolo Come fare screenshot su Android? Ecco i metodi per tutti gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max : Da alcune generazioni di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home (che conteneva il Touch ID) in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID. La rimozione del pulsante Home, però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Ad esempio, in questa guida odierna vi spiegheremo Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max, due device non dotati dell’iconico pulsante ...

Come fare screenshot su iPhone Xr : Guida per scattare screenshot su iPhone Xr. Come catturare screenshot su iPhone Xr. Salvare schermate su iPhone Xr screenshot Su iPhone Xr I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come fare screenshot su Honor Play : Guida per scattare screenshot su Honor Play. Come catturare screenshot su Honor Play. Salvare schermate su Honor Play screenshot Su Honor Play Honor Play è ufficiale Come nuovo gaming smartphone dalle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato ad IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno dispositivo pensato […]

Come fare screenshot su Nokia 5.1 : Guida per scattare screenshot su Nokia 5.1. Come catturare screenshot su Nokia 5.1. Salvare schermate su Nokia 5.1 screenshot Su Nokia 5.1 La solida struttura di Nokia 5.1 deriva da un unico blocco di alluminio serie 6000, perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi, per offrire una finitura satinata e […]