Come ne ‘La Casa di Carta’ | i calciatori spagnoli con la maschera di Dalì di fronte alla

Al Bano : ‘La felicità? È Come un’anguilla che spesso sfugge dalle mani’ : “Io con Romina Power ho degli ottimi rapporti. Non è più come quarant’anni fa ma cantando con lei proprio mi diverto sul palcoscenico, nulla è cambiato sotto quell’aspetto”, parola di Al Bano. L’artista di Cellino San Marco, che di recente ha smentito con forza le insistenti voci che lo volevano sulla strada della pensione, è tornato a parlare dei rapporti che attualmente intrattiene con le donne della sua vita e ha ...