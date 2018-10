Collina e la Var chiamata dagli allenatori | Il calcio non è il basket

Collina : 'Più Var in futuro ma serve formare gli arbitri' : ' La Fifa ricevuto molte richieste dopo il successo del Var alla Coppa del Mondo in Russia, - ha dichiarato ai microfoni di Fifa.com l'ex arbitro internazionale - da parte di leghe e confederazioni. ...

Var promossa - Collina ammette : “difficile un futuro senza tecnologia. Addio all’Uefa? Scelta personale” : L’ex designatore degli arbitri dell’Uefa ha parlato del Var e della decisione di lasciare il suo incarico in seno all’organo europeo Il Var è ormai entrato in vigore a pieno regime nel calcio mondiale ed europeo, è questione di tempo prima che venga introdotto anche in Champions League. LaPresse/ Fabio Ferrari Una questione complicata e piena di insidie, su cui si è soffermato alla Gazzetta dello Sport anche Collina: ...