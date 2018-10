Ciò che non capimmo

SPILLO/ Il dilemma del calzaturificio spiega perché siamo più poveri : È sempre più evidente che occorre un nuovo paradigma per superare la crisi economica. E anche il mondo politico deve rendersene conto. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:07:00 GMT)SPY FINANZA/ JP Morgan, la trappola da evitare per l'Italia, di M. BottarelliRIPRESA?/ Il “comandamento” della spesa utile all’economia, di M. Artibani

Che lezione di calcio dell'Olanda! 3-0 ad una bruttissima Germania sempre più in crisi : tra poco il report completo... Cronaca Avvio timido delle due squadre, Werner prova a rompere il ghiaccio al 15' ma l'attaccante del Lipsia si porta il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di dribblare Cillessen. Ci prova ...

Michael Bublé ritiro : l'annuncio che renderà tristi i fan - l'artista cambia vita : Michael Bublè ha rivelato alla rivista Weekend del Daily Mail che presto si ritirerà ufficialmente dal mondo della musica. Il cantante ha spiegato che la sua vita è cambiata da quando ha ...

La Venier - intervistata - ha parlato anche della D’Urso : ”Non faccio programmi contro nessuno - ma per il pubblico“. Leggi l’intervista : Tv Talk, Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara D’Urso Oggi Mara Venier è stata ospite a Tv Talk e L'articolo La Venier,intervistata,ha parlato anche della D’Urso:”Non faccio programmi contro nessuno, ma per il pubblico“. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Calciomercato Manchester City - il presidente Al Mubarak svela : 'Abbiamo provato a prendere Messi' : Manchester City e Lionel Messi: due strade che avrebbero potuto incontrarsi, ma non l'hanno mai fatto. È quanto ha svelato il presidente e amministratore delegato del club di Premier League, Khaldoon ...

Temporali e piogge - nuova allerta meteo arancione : anche a Ragusa : Ancora pioggia e Temporali in Sicilia. lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. allerta meteo arancione a Ragusa, Siracusa.

Terry Gilliam : 5 film cult di un Don Chisciotte del grande schermo : L'esercito delle 12 scimmie si è rivelato il maggior successo di pubblico nella produzione di Gilliam, con centosettanta milioni di dollari incassati in tutto il mondo e quaranta milioni di ...

Antonio Cassano - addio al calcio a 36 anni : 'Ecco perché stavolta è finita davvero' : A 36 anni, Antonio Cassano si ritira dal calcio. Forse, è il caso di dirlo, definitivamente. L'ex star di Bari , Roma , Real Madrid , per pochi mesi, , Sampdoria , Milan , Inter e Parma aveva già ...

L'addio al calcio di Terry - bad boy che ce l'ha fatta : Crocifisso nella sala mensa di Stamford Bridge dai giornalisti di tutto il mondo per le sue avventure extra-calcistiche, nel maggio del 2017 ha lasciato il Chelsea con un discorso in campo che aveva ...

Antonio Cassano ha detto che si ritira definitivamente dal calcio : Con un breve comunicato pubblicato oggi tramite l’account Twitter del giornalista sportivo Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio, dicendo di “non avere più la testa” per allenarsi con continuità. Negli ultimi giorni Cassano era The post Antonio Cassano ha detto che si ritira definitivamente dal calcio appeared first on Il Post.

Paolo Savona ancora “attivo” nel fondo speculativo di Londra che aveva detto di lasciare (e di cui è socio) : Già dal 23 maggio, prima del giuramento del governo giallo-verde, aveva garantito che avrebbe rinunciato alla carica di presidente del fondo speculativo Euklid Ltd basato a Londra. Ma a oggi il ministro degli Affari Europei Paolo Savona continua a essere “director active” dell’hedge fund, “che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati”. Il ruolo del ministro è riportato nero ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani molla Rocco? "Ci sono cose che non mi piacciono" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Dopo la rottura con Ursula Bennardo, Sossio Aruta è pronto a tornare nel parterre? Possibile appello per Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:21:00 GMT)

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna il tris - che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a caccia del colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima ...